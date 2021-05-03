Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta sancılı başlayan sezonda mutlu sona çok yaklaşılmasının sevinci yaşanıyor. Büyük bir sürpriz yaşanmadığı takdirde 16. şampiyonluğuna ulaşacak olan siyah beyazlıların mutluluğu bununla sınırlı kalmayacak. Lig şampiyonluğunun ardından Ziraat Türkiye Kupası'nın da müzeye getirilmesi hedefleniyor. Sezonu çifte şampiyonlukla tamamlamaya çok yaklaşan siyah beyazlılarda yönetim pastanın çileğini sona saklıyor: Sergen Yalçın'ın sözleşmesi.

Planlar tuttu

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin, "Sezon ortasında sözleşme uzatmak konsantrasyonu bozabilir" sözlerinin haklılığı ortaya çıktı. Sergen Yalçın'ın tamamen şampiyonluğa odaklanmasıyla takım da hedefe kilitlendi. Yönetimin şimdiki planı ise çifte kupalı sözleşme. Sezonun iki şampiyonlukla tamamlanması durumunda Yalçın'ın sözleşmesi iki kupanın olduğu törenle uzatılacak. Yıllık 6 milyon lira kazanan Yalçın’ın ücreti de ciddi ölçüde artacak.

Beşiktaş'tan ayrılmam!

Sezon başında bir yıllığına kiralanan ancak satın alma opsiyonu bulunmaması sebebiyle ayrılması gündemde olan Ghezzal müjdeyi verdi. Bonservisi Leicester City'de olan Cezayirli yıldız, Beşiktaş dışında başka bir takıma gitmeyeceğini belirterek, "Beşiktaş'ta çok mutluyum. Sergen Yalçın ile devam etmek istiyorum" dedi.

Hak ettiğimiz YERDE KUPAYI ALIRIZ

Seyrantepe mesajı

∂ Beşiktaş Kulübü, Türk Telekom Stadı'nda şampiyon olmaları hâlinde kupayı almak için TFF'ye başvurdukları şeklindeki haberleri yalanlarken "Şampiyon olduğumuz vakit, kupamızı hak ettiğimiz şekilde ve hak ettiğimiz yerde kaldırmak en doğal hakkımızdır" diyerek TFF'ye mesaj gönderdi.

YALÇIN'DAN 7-0 ÖDÜLÜ

Dinlenme modu

∂ Teknik direktör Sergen Yalçın, Hatayspor karşısında elde edilen 7-0'lık zafer sonrası öğrencilerine iki günlük izinle ödüllendirdi. Siyah beyazlılar cumartesi günü oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına yarın 12.00'de yapacağı idmanla başlayacak.