Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, yaklaşık 40 dakika süren hava yolculuğunun ardından Ankara’ya geldi. Pandemi dolayısı ile Esenboğa Havalimanı’nda taraftarlar takımını karşılayamazken, havaalanı personelleri futbolcular ve Teknik Direktör Emre Belezoğlu ile fotoğraf çekilmeyi ihmal etmedi. Sarı-lacivertli ekip, kendisini bekleyen takım otobüsü ile otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.

7 isim kadroda yok

Fenerbahçe kafilesinde; Harun Tekin, Ertuğrul Çetin, Oytun Özdoğan, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Novak, Tisserand, Attila, Lemos, Gustavo, Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Mesut Özil, Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Osayi, Arda Güler, Valencia, Thiam, Cisse yer alıyor.

Altay Bayındır, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Nazım Sangare, Diego Perotti, Sinan Gümüş ve Mbwana Samatta başkente götürülmedi.