Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor. Doğu Konferansı eşleşmesi olan Washington Wizards ve Philadelphia 76ers serisinde skor 3-1'e geldi. Wizards, serinin 4. karşılaşmasında evinde 122-114 kazanarak önemli bir avantaj elde etti.

WESTBROOK'TAN PLAY-OFF'LARDA 12. "TRİPLE-DOUBLE"

Wizards'ın yıldız oyuncusu Russell Westbrook 19 sayı, 21 ribaunt ve 14 asistle "triple-double" yaparak maça damgasını vurdu.

Play-off'larda 12. kez "triple-double" yapan Westbrook, NBA tarihinde bu istatistiğe en çok ulaşan 3. oyuncu oldu. Magic Johnson 30, LeBron James 28 kez bu istatistiğe ulaşmıştı.

Ayrıca Westbrook, geçtiğimiz günlerde 182. kez "triple-double" yaparak NBA tarihinin bu istatistiğe en çok ulaşan oyuncusu olmuştu.

FURKAN 7 SAYI 3 RİBAUNT İLE OYNADI

76ers forması giyen milli oyuncumuz Furkan Korkmaz, 11 dakika süre aldığı karşılaşmada 7 sayı, 3 ribaunt ile müsabakayı tamamladı.

NBA'da play-offlarda ilk tur atlayan Bucks oldu Geçen sezon lider bitirmesinin ardından yarı finalde Miami Heat'e 4-1 yenilen Milwaukee Bucks, bu sezon Heat'i 4-0 ile geçti.

JAZZ DE SERİDE 3-1 ÖNDE

Batı Konferansı eşleşmesinde Utah Jazz, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 120-113 yenerek seride 3-1 öne geçti.

Jazz'da Donovan Mitchell 30 sayı ile takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Grizzlies'ta Ja Morant'ın 23 sayı, 12 asist ile "double-double" yaptığı performansı, takımını mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

NBA'de sezonun koçu Monty Williams oldu Amerikan Basketbol Ligi(NBA)'nde 2020-2021 sezonunun en iyi koçu ödülünü Phoenix Suns'ın başındaki Monty Williams kazandı.