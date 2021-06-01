Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray camiasını üzen haber Ümit Davala'dan geldi. Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in uzun süredir yardımcılığını yapan Ümit Davala, görevinden teknik direktör olmak üzere ayrıldığını açıkladı. Futbolculuk döneminden itibaren Davala, Galatasaray camiası için değerli olan isimlerin başında geliyor.

TÜM TECRÜBEM, TEKNİK DİREKTÖR OLARAK KULLANACAĞIM

Ümit Davala, veda mesajında şu cümlelere yer verdi:

"Sakatlıklar, vazgeçmeden tamamlanan tüm geri dönüşler, ailem olarak gördüğüm kulübün için yaptığım sayısız fedakârlık ve asla yanlış davranmadığım Galatasaray taraftarlarının gönlünde oluşan Ümit Davala profilinden dolayı hissettiğini gönül rahatlığı. Bugün, veda ederken hayatımın üçte birini adadığım Galatasaray'a, kazanılan kupalardan daha çok beni bu duygu huzurlu hissettiriyor. Saha içinde yıllarca hem Türkiye'de, hem de Avrupa'nın en büyük liglerinde kulüp ve milli takım düzeyinde en üst basamakta rekabet ettikten sonra, saha kenarında edindiğim tüm tecrübeyi artık teknik direktör olarak kullanacağım.

FATİH TERİM ÜLKE FUTBOLUNUN EN BAŞARILI TEKNİK ADAMI

Hayatın ne getireceği bilinemeyeceğini söyleyen Davala, mücadeleye hazır olduğunu ve yıllar boyu emek vererek oluşturduğu kariyerine, ve kendine bu anlamda bir borcunun olduğunu bildiğini belirtti." Hikayenin bu noktasında, en başından beri hayatımda olan, bana her zaman bir baba, bir ağabey gibi yaklaşan, sadece bir futbol adamı olarak oyunla ilgili değil, tecrübesiyle hayata dair de yol göstericilerimden olan hocam Sayın Fatih Terim'e teşekkür etmek istiyorum." diyen Ümit Davala, Terim'in futbolunun tüm zamanlarındaki en başarılı teknik adamı olduğunu ve hem oyuncu hem de antrenör olarak çalışmanın, ailesinden biri olmanın kendi için başlı başına onur olduğunun altını çizdi.

Davala, "Kariyerimde yeni bir sayfa açacağım bu döneme başlamadan önce, birlikte çalıştığım tüm antrenörlere, futbolcu arkadaşlarına, kulüp çalışanlarına ve yöneticilerine de teşekkür ediyorum. Son olarak da, bana duydukları sevgiyi hayatımın her anında derinden hissettiren Galatasaray, büyük taraftarına minnettar olduğumu söylemek istiyorum. Sıcak sevginizi her zaman kalbinde taşıyacağım." dedi.

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