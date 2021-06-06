Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor'da yapılan oylamada yeni başkan Hayrettin Gülgüler seçildi. Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yapılan seçimli genel kurulda, Erkan Kamat, Hayrettin Gülgüler ve Serdar Acarhoroz arasında başkanlık heyecanı yaşandı.

Çoğunluk aranmaksızın toplanan genel kurulda, öncelikle genel kurul divan başkanı ve üyeleri seçildi. Daha sonra gündem maddeleri okunarak yönetim kurulunun ibrasının ardından kulüp başkanlığı seçimi yapıldı.

652 OYLA BAŞKAN SEÇİLDİ

1502 delegenin katılımıyla yapılan seçimde, 652 oy olan Hayrettin Gülgüler, Bursaspor'un yeni başkanı oldu. Erkan Kamat 328 oyla ikinci, Serdar Acarhıoroz ise 132 oy ile üçüncü oldu. Seçimin ardından Gülgüler'i destekleyenler stadyumda sloganlar atarak kutlama yaptı.

YENİ BAŞKANDAN İLK AÇIKLAMA

Seçimin ardından gazetecilere açıklama yapan Gülgüler, seçimlerin Bursaspor camiasına ve kendilerine hayırlı olmasını dileyerek ilk hedeflerinin transfer tahtasını açarak Bursaspor'u gelecek sezonlarda yeniden Süper Lig'e çıkarmak olduğunu söyledi.

Alex de Souza'dan Bursaspor taraftarına övgü Sosyal medyada ünlü bir hesabın Timsah Arena olarak bilinen Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu paylaşımına yorum yapan Alex de Souza, yeşil-beyazlı taraftarlara övgüler yağdırdı.