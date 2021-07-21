Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olimpiyatlarda daha önce gümüş ve bronz madalya kazanan millî tekvandocu Nur Tatar, kariyerinin tek eksiği olan olimpiyat altın madalyasını Tokyo’da kazanmak istediğini söyledi. Türkiye’nin olimpiyat oyunları tarihinde iki farklı olimpiyatta madalya kazanan tek kadın sporcusu olan Nur Tatar “Bir yıl gecikmeli de olsa olimpiyat oyunları heyecanını yaşıyoruz. Sıkletimde birbirine çok yakın 4-5 sporcu var. Elimden gelenin en iyisini yapacağım” diye konuştu.

Artık daha tecrübeli

2012 Londra’da gümüş, 2016 Rio’da ise bronz madalya kazanan dünyaca ünlü sporcumuz Tokyo öncesi kendisini daha olgun ve tecrübeli hissettiğini belirtirken “Tekvandoda günlük performanslar çok önemli olabiliyor. Üçüncü defa olimpiyatlara katılıyorum. İlk katıldığımda 19 yaşındaydım. Şimdi ise 28 yaşın olgunluğunu yaşıyorum. Bu tecrübemi mücadeleme yansıtarak altın madalya ile İstiklal Marşı’mızı dinletmek en büyük arzum” dedi.

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