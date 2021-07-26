Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şükür! 108 sporcuyla katıldığımız Tokyo’daki en büyük spor organizasyonunda jimnastik dışında işler istediğimiz gibi gitmemişti. Ancak dün voleybolda Çin galibiyetiyle harika bir başarı gelirken öğleden sonra da madalya şanssızlığımızı kırdık. Tekvandoda iki bronz birden aldık. İlk siftahı 68 kiloda Hakan Reçber ile yaptık. İlk olimpiyat tecrübesini yaşayan Reçber, Bosna Hersekli Husic'i üç raunt sonunda 22-13 yenerek bronza uzandı.

9’uncu madalya

Ardından bu defa kadınlarda sevincimiz katlandı. 57 kilodaki tekvandocumuz Hatice Kübra İlgün, Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı'ndan İranlı Kimia Zenoorin Alizadeh’i 8-6 ile geçerek mutlu sona ulaştı. Olimpiyat oyunlarında tekvandoda madalya sayımız 9’a çıktı. Ve bu kategoride 2000’de Hamide Tosun ile başlayan kürsü alışkanlığımız Tokyo’da da devam etti. Ay yıldızlı sporcularımız son altı olimpiyatta madalya başarısı gösterdi.

Olimpiyatlarda ilk madalyalar Hakan ve Hatice'den! Dün tekvando dalında sporcularımızın kötü bir gün geçirmesinin ardından bugün Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün ülkemize bronz madalyayı getirdi.