Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in yeni sezonunda Adana Demirspor'la ilk karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe'de entreman esnasında canlar sıkıldı. Demirspor hazırlığı yapan Pelkas'ın omzu çıktı. Yapılan muahalenina rdından Pelkas'ın tedavisine başlandığı duyuruldu.

TEDAVİSİNE BAŞLANDI

Adana Demirspor maçı hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de Yunan futbolcu Pelkas'tan kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, sabah gerçekleştirilen antrenmanda sağ omuzu çıkan Pelkas'ın Doktor Burak Kunduracıoğlu tarafından çıkan omuzu yerine oturtulurken, oyuncunun da tedavisine başlandığına ifade edildi.

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