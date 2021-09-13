Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig’de sezona üç maçta dokuz puanla giren ve son yılların en iyi başlangıçlarından birine imza atan Fenerbahçe, millî ara sonrasında sezonu en erken açan takımlardan Sivasspor’u misafir etti. Kadıköy’de uzun bir süre sonra ilk defa gündüz maçı oynanan 90 dakika oldukça çekişmeli bir mücadeleye sahne olurken, puanlar karşılıklı gollerle paylaşıldı.

Osayi öne geçirdi

Sol bek yokluğunda Ferdi Kadıoğlu’nu bu mevkiye devşiren ve Altay maçını genç yıldızın etkili oyunuyla kazanan Fenerbahçe, karşılaşmaya Ferdi’nin yokluğunda solda sezonun sürpriz ismi Muhammed ile başladı. Savunmada zaman zaman aksasa da hücumda etkili olan genç oyuncunun 23. dakikada soldan taşıdığı top ceza sahasında karambole neden olurken, o karambolde çok sayıda Sivassporlu oyuncuya rağmen iyi bir son vuruş yapan Samuel takımını öne geçirdi: 1-0.

İkramı çevirmediler

Gol sonrasında ilk yarının kalan bölümünde mücadele sakatlıklar sebebiyle sık sık dururken, 45’te skoru dengeleyen gol geldi. Gustavo’dan aldığı geri pası kötü kontrol eden ve çalım atma girişiminde bulunup topu kaybeden millî kaleci Altay, penaltıya sebep oldu. Atışı kullanan Henrique skoru eşitledi: 1-1. İkinci yarıda ön alanı hareketlendirmek için Berisha ve Mesut’un yerine Valencia ve İrfan Can’ı sahaya süren Pereira’nın bu hamlesi sonuç vermeyince 90 dakika 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

Altay’ın pahalıya patlayan çalımı!

VAR ikazıyla...

∂ F.Bahçe Sivasspor maçına Altay Bayındır’ın yaptığı hata damga vurdu. Müsait pozisyonda topu uzaklaştırmak yerine rakibine çalım atmaya kalkan Altay, Henrique’yi düşürdü. Halis Özkâhya oyunu devam ettirirken VAR ikazı sonrasında penaltı ve sarı kart kararı verdi.

Rekor kıracaktı

∂ Altay, Sivas’tan yediği golle Schumacher’in 33 yıllık rekorunu kırma şansını da kaçırdı. Altay gol yemeseydi 33 yıl sonra dört maçta kalesini gole kapatan ilk kaleci olacaktı. Sarı lacivertli taraftarlar, morali bozulan Altay’a maçtan sonra destek tezahüratlarında bulundu.

Oyun bu kadar durur mu?

Savaştık ama...

F.Bahçe’nin hocası Vitor Pereira beklemedikleri bir puan kaybı yaşadıklarını söylerken “Bu maçtan ders alıp eksiklerimizi düzelteceğiz” dedi. İkinci yarıda takım ruhunu sahaya yansıttıklarını belirten Portekizli “Savaştık, koştuk, bastık ama galibiyet elde edemedik” diye konuştu.

Kazanmalıydık

Oyunun fazla durmasına da isyan eden Pereira “Takımı yüksek ritimde oynatmaya çalışıyorum. Diğer takımlar istediği gibi oynayabilir ama hakemler oyunu korumalı, bu kadar durmasına izin vermemeli. Yine de bunlar bahane değil, kazanmalıydık” dedi.

Yine Henrique

∂ Bu sezon F.Bahçe’ye ligde ilk golü atan Pedro Henrique, aynı zamanda sarı lacivertlilerin geçen sezon filelerini son defa havalandıran isimdi. Henrique geçen sezon Kayserispor’daydı.

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