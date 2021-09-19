Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada "TFF Yönetim Kurulumuz, A Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevi için Sayın Stefan Kuntz ile anlaşmıştır. İmza töreni 20 Eylül Pazartesi günü saat 15.00'te Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenecektir. Türk futbolu için hayırlı olmasını dileriz" denildi.

STEFAN KUNTZ KİMDİR?

Futbolculuk dönemindeki 1985-1986 ve 1993-1994 sezonlarında Bundesliga gol kralı olan Kuntz, 1995 yılında Christoph Daum yönetimindeki Beşiktaş'ta bir sezon forma giydi. Almanya ile EURO 96'da şampiyon olan Stefan, o dönem Beşiktaş'ta oynamasının etkisiyle uğur getirmesi için tüm takıma Türkiye'den aldığı nazar boncuklarını hediye etmişti. Kaiserslautern'le birer Almanya Ligi ve Almanya Kupası kazanan Stefan Kuntz, 1991'de ise Almanya'da yılın futbolcusu seçildi.