Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ın üzerinde eşi benzeri görülmemiş bir sakatlık kâbusu yaşanıyor. İzmir’e tam 11 eksikle giden ve Altay’a 2-1 yenilen siyah beyazlılar, yetmezmiş gibi dört oyuncusunu daha kaybetti. Takımın en önemli ismi Pjanic’in yanı sıra Salih Uçan, Oğuzhan Özyakup ve Atiba Hutchinson da sakatlar kervanına eklendi. İnanılması güç durum sonrası Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi kulüpte kırmızı alarm verdi.

İnceleme yapılacak

Kurulan iyi kadronun ihmalkârlık sebebiyle dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasından çekinen siyah beyazlıların patronu, yaşanan sakatlıkların sorumlusunu bulmak için kriz masası oluşturdu. Şampiyonlar Ligi’nde salı günü Ajax deplasmanı öncesi 10 oyuncusu sakat olan Beşiktaş’ta sağlık heyeti, kondisyoner, fizyoterapist, zemin bakımını yapan firma ile yarın toplantı yapılacak.

Maç trafiği etkiliyor

Kulübün profesyonelleri yapacakları inceleme sonunda sakatlıkların sebebini ve suçlusunu bulacak. Şu an en çok zemin konusu üzerinde durulurken kulüpten elde edilen bilgilere göre zeminin durumu sakatlıklarda en az etkili olan faktör. Daha çok sıkışık takvimde çok zorlu ve yorucu geçen maçlarda siyah beyazlı futbolcuların fedakârlık yaparak büyük özveriyle oynamaları sebebiyle sakatlıkların arttığı düşünülüyor.

Yeni adres Kocaeli olabilir

Yapılacak incelemelerde Vodafone Park’ın zemininin durumu da ele alınacak. Eğer gerek görülürse iki ay sürecek bakım ve yenileme çalışmalarına başlanacak. Bu durumda Beşiktaş’ın maçlarını Kocaeli Stadyumunda oynaması ihtimaller arasına girecek. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri ile Kocaeli Stadyumu arasındaki mesafe 98 kilometre.

AJAX MAÇI ÖNCESİ SON RAPOR

Batshuayi Oynar

Teixeira Oynar

Necip Oynar

Larin Zor

Atiba Zor

Welinton Zor

Ghezzal Zor

Oğuzhan Zor

Pjanic Yok

Salih Yok

Vida Yok

N’Koudou Yok

Mehmet Yok

Montero Yok

NECİP, BATSHUAI, ALEX DÜZELDİ

İdmana çıktılar

Beşiktaş’ta, Ajax maçı öncesi Batshuayi, Alex Teixeira, Necip düzeldi ve dünkü idmanda takımla birlikte çalıştı. Atiba ile Pjanic'in uyluk arka adalelerinde gerilme ve ödem, Kenan Karaman'ın sol el ikinci parmağında kırık var. Montero'nun Covid-19 testi ise pozitif çıktı.

MARRONE’DEN SAVUNMA:

Darbe yüzünden!

Sakatlıklar sebebiyle gözlerin çevrildiği bir isim de kondisyoner Stefano Marrone… İtalyan çalıştırıcı üç sezondur aynı metotları kullandıklarını belirterek “Ne kadar maç oynuyorsan o kadar darbe olur. Adale sakatlıkları ise zeminle, yorgunlukla olur. Millî oyuncularımıza yükleme yapmadık. Ama buna rağmen yine adale sakatlıkları oldu” ifadelerini kullandı.

BALOTELLI: BEN BEYİNSİZ DEĞİLİM

Bir arkadaşım bana izletti

Beşiktaş’ın Adana Demirspor maçında Sergen Yalçın’a yaptığı hareketle gündeme oturan Mario Balotelli TV 100’e yaptığı açıklamada “Ben soyunma odasındayken ismini vermeyeceğim bir arkadaşım Sergen Yalçın’ın hakkımda söylediği sözleri izlettirdi. Bu beni motive etti. Hoca’ma ‘Beni oynat’ diye yalvardım. Çünkü sahada verilecek bir cevabım vardı” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş yine son dakikalarda yıkıldı 3-0 öne geçtiği Adana Demirspor karşısında 90+7'de yediği golle maçı 3-3 berabere bitiren Beşiktaş, Altay deplasmanında da son dakikalarda yıkıldı. Beşiktaş, 1-0 öne geçtiği maçta 88. dakikada yediği gol ile sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.

Beşiktaş'ta Montero maç kadrosundan çıkarıldı! Eksik sayısı 10'a yükseldi Süper Lig'in 7. haftasında Altay'a konuk olacak Beşiktaş'ın İspanyol defans oyuncusu Francisco Montero'nun sakatlığı sebebi ile kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Montero ile birlikte eksik sayısı 10'a yükselen Beşiktaş'ın gidişatı taraftarları kaygılandırıyor.