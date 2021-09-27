Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de Altay forması giyen ve Beşiktaş'a karşı 1 gol atıp 1 de asist yapan Leandro Kappel, Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak olan Ajax - Beşiktaş maçı öncesi Hollanda basınına önemli açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlılara şans tanımadığını belirten Kappel, Ajax'ın sahadan farklı ayrılacağını iddia etti.

"9-0'LIK MAÇ GİBİ OLABİLİR"

Tüm şansların Ajax'ın yanında olduğunu belirten Kappel, "Beşiktaş'a karşı yüzde sıfır noktasındayım. Hiç şans vermiyorum. Ajax Cambuur'u 9-0 yenmişti. Bence ona benzer bir maç olacak. Bize karşı oynadıkları bu futbol ve takımla Amsterdam'a gelemezler. Beşiktaş Dortmund'a karşı 2-1 kaybetti. Beşiktaş zayıf bir takım değil fakat 13 oyuncunun problemi vardı. Yeni gelenler de hazır olmayacak. Stoperleri çok yavaş. Ajax için kolay maç" değerlendirmesinde bulundu.

"TEZAHÜRAT YAPMAKTAN KORKMUYORUM"

Ajax taraftarı olduğunu belirten Kappel, "Umarım yarın Ajax kazanır. Şampiyonlar Ligi maçlarında takım arkadaşlarım bana gelir ve hep iddiaya gireriz. Türkiye'ye karşı Hollanda'da da durum aynı. Takımım adına tezahürat yapmaktan korkmuyorum. Amsterdam'lıyım. Beşiktaş için Ajax bence fazla iyi" dedi.

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