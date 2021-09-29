Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de forma giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon yakaladığı çıkışla dikkat çekerken, Kanada Millî Takımı’ndan davet aldı. Babası Türk, annesi ise Kanada doğumlu bir Hollandalı olan Ferdi’nin millî takım seviyesinde Türkiye, Hollanda ve Kanada tercihleri bulunuyor. Ferdi doğduğu yer olan Hollanda adına bütün seviyelerde millî formayı giymesine rağmen henüz A Takım tercihini yapmış değil. Son üç yıldır Fenerbahçe’de olan 21 yaşındaki oyuncunun Türkiye’ye sıcak baktığı bilinse de kendisine ay yıldızlı takımdan gelen bir teklif yok.

Gönlü Türkiye’de

Kanada’nın davet ettiği Ferdi Kadıoğlu için Hollanda da bastırıyor. Millî takım hocaları büyük emek harcadıkları Ferdi’nin Hollanda’yı seçmesini bekliyor. Buna rağmen Kadıoğlu’nun aklı ay yıldızlı formada. Türkiye’nin yeni hocası Stefan Kuntz’un Ferdi hakkında bilgi aldığı ve genç yeteneğe davete hazırlandığı öğrenildi. Ferdi’nin tercihi Türkiye gibi Fenerbahçe’yi de yakından ilgilendiriyor. Kadıoğlu farklı bir seçim yaparsa Türkiye bir evladını daha elden kaçırmış olacak. Ferdi de yerli statüsünü kaybedeceği için sarı lacivertliler sıkıntıya düşecek.

ALTAY’DAN ÇAĞRI

Arkamızda olun

Fenerbahçe’nin kalecisi Altay taraftarlara seslendi. “Biz de şampiyonluğa ulaşmak için sabırsızız” diyen genç eldiven, “Ama robot değiliz. Yapılan davranışlardan etkileniyoruz. Ne olursa olsun bize destek olun. Hedefe hep beraber varacağız” mesajı verdi.

HATAY’DA KULÜBEDEYDİ

Mesut 11’e dönüyor

Sakatlanma ihtimalini en aza indirgemek adına özenli davranan teknik direktör Vitor Pereira, Mesut Özil ile yakından ilgileniyor. Hatayspor maçında Özil’i yedek soyunduran Portekizli teknik adam, yıldız oyuncuyu Olimpiakos maçında 11’de görevlendirecek.

Fener zirveye el attı Diego Rossi ve Filip Novak'ın golleriyle galibiyete uzanan Fenerbahçe 16 puana yükseldi, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Tek sayısını Louis'le bulan Hatay'ın dört maçlık galibiyet serisi bitti