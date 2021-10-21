Türkiye Gazetesi

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçlarında beraberlik ve galibiyet sonuçları elde eden Türkiye'nin başarılı sonuçları, FIFA dünya sıralamasına da yansıdı. 41. sırada yer alan Milli takım, 2 basamak yükselerek 39. sıradaki yerini aldı.

2 BASAMAK YÜKSELDİ

FIFA'nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. Türkiye, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde ekim ayında aldığı 1-1 Norveç beraberliği ve 2-1 Letonya galibiyeti sonrası 2 basamak yükselerek, 1460 puanla 39. sırada yer aldı.

İLK SIRA BELÇİKA'NIN

Belçika, klasmanın zirvesinde kalmayı sürdürdü. 2021 Kupa Amerika finalisti Brezilya 2'nci sıradaki yerini korurken, İngiltere, üçüncü sıradan beşinci sıraya düştü.

UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa, İspanya'yı 2-1 yenerek, şampiyon olması sonrasında dördüncü sıradan üçüncü sıraya yükseldi.

EURO 2020 şampiyonu İtalya dördüncü, 2021 Kupa Amerika şampiyonu Arjantin de 6'ncı sırada yer aldı. En büyük çıkışı, 10 basamak yükselen Endonezya ve Yeni Zelanda kaydetti. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 25 Kasım'da açıklanacak.

FIFA ve UEFA karşı karşıya: Üye ülkelerden 4 yıl resti Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması projesinden rahatsız olan Avrupa'daki bazı ulusal futbol federasyonlar, planın gerçekleşmesi halinde FIFA'dan ayrılacaklarını açıkladılar.