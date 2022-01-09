Lider Trabzonspor, Almanya'nın Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Tymoteusz Puchacz'ı Trabzon'a getirdi. Türk Hava Yollarına (THY) ait tarifeli uçak ile saat 20.00 sularında Trabzon Havaalanı'na inen 22 yaşındaki Polonyalı futbolcuyu az sayıda taraftarlar karşıladı.
SOL BEKE TAKVİYE
Geceyi dinlenerek geçirecek olan oyuncu yapılacak sağlık kontrollerinin ardından kendisini bordo-mavili renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Puchacz, sol bek mevkiinde oynuyor.
Trabzonspor’un eski başkanı Nuri Albayrak’tan şampiyonluk mesajı! Trabzonspor’un eski başkanlarından Nuri Albayrak, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'ni ziyaret etti. Ziyaretinde gazetecilerle sohbet eden Nuri Albayrak, Trabzonspor’un şampiyonluk yarışla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Fırtına dinmiyor... Trabzonspor ikinci yarıya galip başladı Yeni Malatya'yı misafir eden bordo mavililer hem oyunda hem skorda üstündü. Çok farklı kazanabileceği maçı Nwakaeme'nin asistinde Cornelius'un golüyle aldı. İsabetli şut atamadan maçı bitiren Malatya ise dibe düştü!
Bir dönemin yıldızı Abdulkadir Parmak Trabzonspor’a veda etti! Trabzonspor’un 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Abdulkadir Parmak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takıma veda etti. Arkadaşlarıyla vedalaşan Abdulkadir Parmak’ın yeni takımı henüz belli olmazken, yaptığı paylaşım taraftarları duygulandırdı.