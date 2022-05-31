Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da başkan adayları Dursun Özbek ve Eşref Hamamcıoğlu bir yandan projeleri üzerinde yoğunlaşırken bir yandan da önümüzdeki sezon iddialı bir takım kurmak için hazırlıklarını sürdürüyor. Menajerler aracılığıyla futbolcu tavsiyeleri başlarken eski Aslanlar da dönmek için fırsat kolluyor. Fulham ile sözleşmesi sona eren Michael Seri tekrar parçalıyı giymek istediğini temsilcisine bildirdi 11 Haziran’daki seçimi bekleme kararı aldı.

MUTLU DEĞİLLER

Yine daha önce kiralık olarak Florya’ya yolu düşen Jason Denayer’in de bonservisi elinde. Ancak Aslan’ın stoper bölgesinde satış yapmadan takviye gerçekleştirmesi zor görünüyor. Geçtiğimiz sezon Olimpiakos’a transfer olan Henry Onyekuru da beklemede olanlardan. Nijeryalı kanat oyuncusu, Yunan ekibine mutsuz olduğunu ve Galatasaray’a gitmek istediğini bildirdi. Üç yıldız için de nihai kararı yeni seçilecek yönetim verecek.

KAYIPLARI OYNADI

Galatasaray’a üç defa kiralık gelen ve taraftarın çok sevdiği Onyekuru, bu sezon Olimpiakos formasıyla 27 resmî maçta sadece bir gol ve bir asist yapabildi.

Galatasaray'da oyuncuların gözü genel kurulda Yeni yönetimin seçilmesiyle Torrent’in durumu netlik kazanacak. Kiralıktan dönen isimler, kendilerini isteyen takımlar için teknik adam kararını bekliyor

Igor Tudor Verona'dan ayrıldı! Galatasaray'ın başına mı geçecek? İsmi Galatasaray'la anılan Hırvat teknik direktör Igor Tudor, Hellas Verona'dan ayrıldı... Başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayları arasında Tudor'un da olduğu iddia ediliyor.