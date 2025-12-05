Galatasaray-Samsunspor maçı hangi kanalda, nerede izlenir, saat kaçta canlı yayınlanacak belli oldu! Süper Lig’de 15. haftanın dikkat çeken mücadelesi, Galatasaray ile Samsunspor’u İstanbul’da karşı karşıya getirecek. Hafta boyunca hazırlıklarını sürdüren iki takım için de bu akşamki müsabaka viraj olacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

Süper Lig’in 15. haftasında oynanacak Galatasaray-Samsunspor karşılaşması bugün Rams Park’ta gerçekleşecek. Galatasaray-Samsunspor maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray-Samsunspor maçı 5 Aralık 2025 Cuma günü saat 20.00’da başlayacak. Haftanın açılış mücadelesi için geri sayım başladı.

GALATASARAY-SAMSUNSPOR İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Galatasaray: Uğurcan, Lemina, Sanchez, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, İlkay, Sane, Sara, Barış, Osimhen



Samsunspor: Okan, Zeki, Borevkovic, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Holse, Eyüp Aydın, Emre Kılınç, Ndiaye, Musaba

GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Galatasaray-Samsunspor maçını Mehmet Türkmen yönetecek. VAR hakemi olarak ise Onur Özütoprak görev alacak.

