NOW TV'nin Perşembe akşamları ekrana gelen sevilen dizisi Halef, 11. bölümüyle izleyicisinden tam not aldı. Ancak yeni bölümü kaçıran birçok kişi, tekrarını izlemek için YouTube'a yöneldiğinde beklediğini bulamadı. Dizisinin dijital platformda yer almaması kafalarda soru işaretleri oluşmasına neden oldu. İşte merak edilen tüm detaylar...

NOW TV’nin sevilen yapımlarından, başrollerini İlhan Şen ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı Halef dizisi her Perşembe akşamı izleyicileri ekran başına toplamaya devam ediyor.

Halef 11. bölüm YouTubeda neden yok? İzleyiciler merak ediyor

Diziyi kaçıran ya da yeniden izlemek isteyenler bölümleri yakından takip ederken, son yayınlanan bölümle ilgili dikkat çeken bir detay yaşandı.

NOW TV’de 4 Aralık akşamı ekrana gelen Halef’in 11. bölümü, alınan karar doğrultusunda YouTube’a yüklenmedi. Bölümün dijital platformda yer almaması, izleyicilerin “Halef 11. bölüm neden yayınlanmadı?” sorusuna cevap aramasına neden oldu.

HALEF DİZİSİ 11. BÖLÜM YOUTUBE'DA NEDEN YOK?

Başrollerini İlhan Şen ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı Halef dizisinin 11. bölümü, sadece Disney+ platformunda 5 gün boyunca yayınlanacaktır. Bu süre zarfında YouTube'da yer almayacaktır.

