İstanbul Adalet Sarayı'na helikopterle ulaşım sağlandığı iddiasına ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılık paylaşımların 'gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik' olduğunu duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 4 Aralık'ta "mr.fergio" rumuzlu Instagram sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter ile ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Açıklamada, ilgili paylaşımların başka sosyal medya hesapları tarafından da dolaşıma sokulduğunun tespit edilmesi üzerine, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı, şüphelilerin tespiti ve teminine yönelik soruşturma işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

