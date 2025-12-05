Anadolu Ajansı
İstanbul Adliyesi'ne helikopterle inildiği iddiasını paylaşanlara soruşturma
İstanbul Adalet Sarayı'na helikopterle ulaşım sağlandığı iddiasına ilişkin sosyal medyadan yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatıldı. Başsavcılık paylaşımların 'gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik' olduğunu duyurdu.
Özetle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "mr.fergio" adlı Instagram hesabından İstanbul Adalet Sarayı'na helikopterle ulaşıldığına dair yapılan gerçeğe aykırı ve yanıltıcı paylaşımlar nedeniyle "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlattı.
- "mr.fergio" adlı Instagram hesabından İstanbul Adalet Sarayı'na helikopterle ulaşıldığına dair gerçek dışı paylaşımlar yapıldı.
- Paylaşımların 4 Aralık'ta yapıldığı ve halkı yanıltmaya yönelik olduğu belirtildi.
- İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.
- Suçlama "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" olarak belirlendi.
- Şüphelilerin tespiti ve teminine yönelik soruşturma işlemleri devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 4 Aralık'ta "mr.fergio" rumuzlu Instagram sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Adalet Sarayı yerleşkesine helikopter ile ulaşım sağlandığına yönelik gerçek dışı ve halkı yanıltmaya yönelik paylaşımlar yapıldığı ifade edildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Açıklamada, ilgili paylaşımların başka sosyal medya hesapları tarafından da dolaşıma sokulduğunun tespit edilmesi üzerine, "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatıldığı, şüphelilerin tespiti ve teminine yönelik soruşturma işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.
