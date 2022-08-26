Türkiye Gazetesi

Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens'in ardında bir dünya yıldızını daha transfer etmek için yoğun çaba harcıyor. Sarı-Kırmızılılar, PSG'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Arjantinli santrfor Mauro İcardi'nin menajeri Wanda Nara'yla İstanbul'da bir araya gelmişti.

Yönetici Erden Timur ile yemek yiyen Nara, Galatasaray'la anlaşma noktasına geldi. Galatasaray, Paris Saint Germain’nin kadroda düşünmediği 29 yaşındaki santrfor için pazarlık halinde.

İCARDİ TRANSFERİNDE SON DURUM

Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Mauro İcardi transferinde son durum şöyle:

* 3 milyon Euro maaş

* İmza parası yok

* 1 milyon Euro Wanda Nara'ya

* Maaşının kalan 5 milyon Euro'sunu PSG ödeyecek.

Fransız kulübü ise yıllık 8.5 milyon Euro kazanan Mauro Icardi’nin maaşının en az yarısının Galatasaray tarafından karşılanmasını talep ediyor. Gelen bir çok teklifi değerlendirmeye alan Icardi, Türkiye’de oynama fikrine de uzak değil.

Paris Saint Germain’e 50 milyon Euro bedel ile transfer olan Mauro Icardi, geçen sezon 30 resmi maçta forma giymiş ve 5 gol kaydetmişti.

Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu açıklaması Ümraniyespor'u 86. dakikada Gomis attığı golle 0-1 mağlup eden Galatasaray'da takımın yıldızı Kerem Aktürkoğlu yine performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. Sezona kötü bir başlangıç yapan 23 yaşındaki futbolcu hakkında konuşan teknik direktör Okan Buruk, "Oyunu Kerem üzerinden değerlendirmemek lazım. Tam takım olduğumuzda oyuncuların performansları da artacaktır" dedi. Tecrübeli çalıştırıcı Icardi haberlerine de cevap verdi.

Mauro Icardi'nin menajeriyle 3 kez görüşüldü! Galatasaray asıl bombayı henüz patlatmadı... Galatasaray yönetiminin Mauro Icardi'nin eşi ve aynı zamanda menajeri olan Wanda Nara ile daha önce 3 kez görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Fransa basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray, PSG'den ayrılması beklenen Arjantinli forvet Mauro Icardi için görüşmelere başladı.