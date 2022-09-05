Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

“Bu futbol ise bizim izlediğimiz ne?” şeklinde Süper Lig’i eleştiren İngiltere Premier Lig hayranlarını mest eden bir maç yaşandı Ankara’da. Hücumcuları ön alanda yırtıcı gibi dolaşan, kaybedilen topu bir an önce kazanmak için rakibi yıldıran pres yapan siyah beyazlılar ‘Beş dakikada Beşiktaş’ deyimini 1-0 geriye düşer düşmez gerçekleştirdi.

KENARDA SIKINTI

Tolga-Beridze işbirliği ikinci golde de meyve verince Ankaragücü maça tutundu. Beşiktaş’ın zaafı kenar beklerin çok önde olmasıydı. Bu sıkıntı iki golde de kendini gösterdi. Dele Alli’nin yerine giren Josef geride sigorta gibi durunca Valerien Ismael sekiz numarada görev yapan Salih ve Gedson’u daha önde oynatma cesareti buldu. Bu değişiklik etkisini çabuk gösterdi.

SİSTEM DEĞİŞTİ

Rakibini ceza sahası içine hapseden Beşiktaş kazandığı penaltıyla öne geçti. Valeren Ismael 3-2’den sonra son 10 dakikada alışık olduğu 3-4-3 sistemine geçiş yaptı. Böylece Ankaragücü’nün maçın başından itibaren sadece kanattan gösterdiği etkinliğe karşı etkili set oluşturuldu. Son bölümde hata yapmayan Beşiktaş ligde üst üste üçüncü defa kazanma sevinci yaşadı.

BEŞİKTAŞLI FUTBOLCULARA UÇAN TEKME

Maçın bitiş düdüğünün ardından A.Gücü taraftarları sahaya girdi. Bir taraftar orta sahada sevinen Cenk Tosun, Salih ve Muleka’ya uçan tekme attı. Darbe Salih’in beline geldi. Bu anların ardından Josef de Souza taraftara müdahale etti. Hakem Mete Kalkavan sambacıya kırmızı kart gösterdi. Bir A.Gücü görevlisi de Weghorst’un üzerine yürüdü ve tartıştı. Tansiyon hayli yükselirken bir başka taraftar da Beşiktaş yedek kulübesinin arkasından sahaya atlayarak oyunculara saldırmaya çalıştı. Ev sahibi takımın yeni hocası Ömer Erdoğan da araya girerken saldırgan yaka paça dışarı alındı.

Beşiktaşlı fulbolculara saldıran şahıs gözaltında MKE Ankragücü Beşiktaş maçında sahaya girerek futbolculara saldıran şahıs gözaltına alındı.

Beşiktaş Ankaragücü deplasmanında kazanmayı başardı! Ölümüne mücadele! Dele Alli açılışı Ankara'da yaptı! Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Ankaragücü ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. 4 haftada 10 puan toplayan ve oynadığı futbolla dikkat çeken Valerien Ismael'in Beşiktaş'ı başkente 3 puan için geldi. 3 maçta 1 puan toplayınca teknik direktör değişimine giden Ankaragücü, Ömer Erdoğan yönetiminde ilk sınavında mağlup oldu. Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü maçta 6 dakika içinde geri döndü.. Jackson Muleka ve Dele Alli'nin golleriyle Beşiktaş ilk yarıyı 1-2 önde tamamladı. Beridze 47'de 2-2 yaptı. Beşiktaş galibiyet golü 74'te Georges Kevin N'Koudou'dan geldi.