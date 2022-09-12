Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Ligde yenilgisi bulunmayan iki takımın mücadelesinde hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Beşiktaş ile Medipol Başakşehir maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanıyor.

Bu mücadele öncesinde Beşiktaş 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puana sahipken, 4. haftayı bay geçen Medipol Başakşehir'in 3 galibiyet ve 1 beraberlikle 10 puanı bulunuyor.

BEŞİKTAŞ: Emre Bilgin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Gedson, Berkay, Salih, N'Koudou, Muleka, Weghorst

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Volkan, Ömer Ali, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Biglia, Mahmut, Traore, Berkay, Mounir, Keny

Beşiktaş'ta parola 35! Ismael, Başakşehir karşısında da elini çabuk tutacak Bu sezon golleri ağırlıklı olarak ilk 35 dakika içinde atan siyah beyazlılarda Fransız teknik adam bu akşam da ilk düdükle birlikte saldırı emri verdi.

BAŞAKŞEHİR GOL YEMEDİ

Medipol Başakşehir, Süper Lig'de oynadığı 4 maçta da kalesini gole kapatmayı başardı.

Turuncu-laciverti ekip; Kasımpaşa, Konyaspor, Kayserispor ve Alanyaspor maçlarında kalesinde gol görmedi. Medipol Başakşehir, söz konusu 4 maçta fileleri 8 kez havalandırdı.

KİMLER EKSİK?

Beşiktaş'ta kart cezalısı Josef de Souza, Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

Sakatlıkları bulunan Dele Alli ve Atiba Hutchinson'ın yanı sıra hasta olan Welinton da ev sahibi takımın diğer eksik isimleri.

Medipol Başakşehir'de ise Beşiktaş deplasmanı öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.