Türkiye Gazetesi

Belgrad’da düzenlenen Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası’nda millî güreşçi Taha Akgül finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşılaştı. Rakibini çok üstün olduğu oyunda 6-2’lik skorla mağlup eden millî güreşçimiz kariyerindeki üçüncü dünya şampiyonluğuna ulaştı. Serbest stilde dokuz altın madalya ile en fazla Avrupa şampiyonluğuna ulaşan güreşçi ünvanını elinde bulunduran Taha, Olimpiyatlarda ise Rio 2016’da altın, Tokyo 2020’de bronz madalya sevinci yaşamıştı.

DEMİRTAŞ REPESAJDA

Şampiyonada 74 kiloda Türkiye’yi temsil eden Avrupa şampiyonu Soner Demirtaş ise çeyrek finalde dünya ikincisi Tajmuraz Mairbekovic Salkazanov’a kaybetti. Son Avrupa şampiyonu Feyzullah Aktürk, çeyrek finalde Azerbaycanlı Osman Nurmagomedov’a, Muhammet Karavuş ise ikinci turda Moğol Zanabazar Zandanbud’a yenildi. Şampiyonada bugün repesajda mücadele edecek Soner Demirtaş’ın yanı sıra 61 kiloda Süleyman Atlı, 65 kiloda Cavit Acar ve 97 kiloda Mücahit Çelik mindere çıkacak.

Madalya haberi ile gururlandırmıştı: Taha Akgül'den gülümseten açıklama Dünya Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli güreşçi Taha Akgül, yaptığı açıklamayla tebessüm ettirdi. Akgül, bu gece altın kemeriyle uyuyacağını söyledi.

Taha Akgül İranlı rakibinden rövanşı aldı, Dünya Güreş Şampiyonası'nda finale çıktı Dünya Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 125 kilo yarı finalinde milli güreşçi Taha Akgül, İranlı Amir Zare’yi mağlup ederek finale yükseldi. Geçtiğimiz yıl kaybettiği Zare'den rövanşı alan Taha Akgül, yarın finalde Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya gelecek