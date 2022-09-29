Türkiye Gazetesi

Murad TAMER

Beşiktaş’ta derbi hazırlıkları devam ederken en büyük soru işareti Rachid Ghezzal’ın oynayıp oynamayacağı. Beş haftadır sakat olan Cezayirli oyuncu önceki gün bireysel çalışmalara başladı. Şu anda yaşadığı ağrıların da bir iki gün içinde tamamen geçmesi bekleniyor. Bu durumda Ghezzal’ın pazar günkü maçta oynayabilmesinin önünde sadece maç kondisyonu eksikliği kalacak. Bu açığı kapatacağına inanan başarılı oyuncu teknik heyete derbiye ilk 11’de başlamak istediğini söyledi.

RİSK YİNE VAR

Fizik olarak yüzde 50 hazır olması durumunda bile oynamak istediğini söyleyen Cezayirli futbolcunun bugün takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Teknik direktör Valerien Ismael ise Ghezzal’ın 11’de olup olmayacağına maç günü karar verecek. Ağrılarının olması durumunda Ghezzal kadroya alınacak ama yedek kulübesinde görev bekleyecek. Sağlık heyetinin ise sakatlığının nüksetme ihtimali sebebiyle Ghezzal’ın oynatılmasına sıcak bakmadığı öğrenildi.

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