Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’da sezon başı başlatılan değişim hem skorlara hem de bireysel performanslara yansıdı. Torrent zamanında kadroda bile kendine yer bulmayan Sacha Boey âdeta yeni bir oyuncu gibi katkı veriyor. İspanyol teknik adam yönetiminde ayrılmayı kafasına koyan Nelsson da Okan Buruk ile yakaladığı ikili diyalog sonrası sarı kırmızılılarda kalmaya karar verdi. Danimarkalı stoper yaz döneminde nerdeyse Sevilla’nın kapısından dönmüştü.

BÜYÜK DEĞİŞİM

Danimarkalı bu dönemde, Buruk’un kendisine hissettirdiği değer ve uzun vadeli planlarından sonra kalmayı kafasında netleştirdi. Bundan sonra da performansı zirve yaptı. Benzer durum Boey için de geçerli. Torrent’in gönderilmesini istediği oyuncu son anda kaldı ve Buruk’un desteğiyle formayı kaptı. G.Saray yönetimi Nelsson’dan sonra Boey’i de ödüllendirmeyi kararlaştırdı. Oyuncuyla yıllık 850 bin avrodan 2027’ye kadar sözleşme imzalanacak.

AKLI FİKRİ GOL

Haftayı bay geçecek olan G.Saray’da, Okan Buruk arayı fırsata çevirmek için kolları sıvadı. Hücum istatistiklerinde iyi bir oran yakalanmasına rağmen, skorun düşük kalmasından rahatsız olan 48 yaşındaki teknik adam dün yapılan çalışmanın büyük bölümünü şut ve set ataklarına ayırdı.

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