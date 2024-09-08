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A Milli Takım, İzlanda maçı için İzmir'de

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A Milli Takım, İzlanda maçı için İzmir&#039;de
Spor Haberleri

UEFA Uluslar B Ligi açılış maçında Galler ile 0-0 berabere kalan A Milli Takım, ikinci maçında İzlanda ile İzmir'de kozlarını paylaşacak.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki 2. maçında İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, İzmir'e ulaştı.

Galler'in başkenti Cardiff'ten ay-yıldızlı kafileyi taşıyan özel uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi.

A Milli Takım, İzlanda maçı için İzmir'de - 1. Resim

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Havalimanında taraftarın karşıladığı yönetim kurulu üyelerinin de yer aldığı milli takım kafilesi, otobüsle kalacağı otele geçti.

Uluslar Ligi'nde gruptaki ilk maçında dün Galler ile deplasmanda 0-0 berabere kalan A Milli Takım, 9 Eylül Pazartesi günü İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda'yı konuk edecek.

Düzenleyen:  - Spor
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