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Haberler > Spor > A Milli Takım'da sıcak gelişme: Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı

A Milli Takım'da sıcak gelişme: Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı

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A Milli Takım&#039;da sıcak gelişme: Rıdvan Yılmaz kadrodan çıkarıldı

Spor Haberleri

A Milli Takım'ın Macaristan ile oynadığı özel maçta sakatlık geçiren Rıdvan Yılmaz, yapılan kontroller sonrası milli takım kampından ayrıldı.

A Milli Takım'ın Avusturya ile oynayacağı özel maç öncesi kadroda değişiklik yaşandı.

TFF'den yapılan açıklamada Macaristan ile yapılan mücadelede sakatlanan Rıdvan Yılmaz'ın kamptan ayrıldığı öğrenildi.

Resmi sitede yapılan bilgilendirmede şu ifadeler yer aldı:

Avusturya ile 26 Mart Salı günü özel maçta karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda zorunlu bir değişikliğe gidildi. 

Savunma oyuncumuz Rıdvan Yılmaz, Macaristan ile dün oynanan karşılaşmada sol üst uyluk adalesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Düzenleyen:  - Spor
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