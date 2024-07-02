A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakibi belli oldu! Hollanda güle oynaya geçti
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Hollanda ve Romanya karşı karşıya geldi. Hollanda sahadan 3-0 galip ayrıldı. A Milli Takım eğer Avusturya'yı elerse çeyrek finalde rakibi Hollanda olacak.
EURO 2024 son 16 karşılaşmasında Hollanda, Romanya engelini 3-0'la aştı. Münih Futbol Arena'da oynanan maçı Hollanda, Cody Gakpo ve Malen'in (2) golleriyle 3-0 yendi.
MUHTEMEL RAKİBİMİZ HOLLANDA
Bu sonuçla birlikte Hollanda çeyrek finale yükselen taraf oldu. Portakallar, çeyrek finalde Türkiye-Avusturya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi