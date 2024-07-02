Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakibi belli oldu! Hollanda güle oynaya geçti

A Milli Takım'ın çeyrek finaldeki muhtemel rakibi belli oldu! Hollanda güle oynaya geçti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
A Milli Takım&#039;ın çeyrek finaldeki muhtemel rakibi belli oldu! Hollanda güle oynaya geçti
Euro 2024, Hollanda, Avusturya, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası son 16 turu mücadelesinde Hollanda ve Romanya karşı karşıya geldi. Hollanda sahadan 3-0 galip ayrıldı. A Milli Takım eğer Avusturya'yı elerse çeyrek finalde rakibi Hollanda olacak.

EURO 2024 son 16 karşılaşmasında Hollanda, Romanya engelini 3-0'la aştı. Münih Futbol Arena'da oynanan maçı Hollanda, Cody Gakpo ve Malen'in (2) golleriyle 3-0 yendi.

MUHTEMEL RAKİBİMİZ HOLLANDA

Bu sonuçla birlikte Hollanda çeyrek finale yükselen taraf oldu. Portakallar, çeyrek finalde Türkiye-Avusturya maçının galibiyle karşı karşıya gelecek.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kripto para yatırımcıları dikkat! SPK yapılacakları duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
CANLI | Türkiye çeyrek final yolunda Avusturya ile karşılaşıyor! İlk 11 belli oldu - SporÇeyrek final yolunda rakip AvusturyaGençlik ve Spor Bakanı Bak, Türk taraftarlarla buluştu! Almanya mehteranla inledi - SporAlmanya sokaklarında Türkiye coşkusuTrabzonspor'u sevindiren Paul Onuachu gelişmesi! İngilizlerin inadı kırıldı - SporTrabzonspor'u sevindiren Paul Onuachu gelişmesi! İngilizlerin inadı kırıldıFenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilmişti! Alvaro Morata kararını açıkladı - SporFenerbahçe'nin transfer gündeminde olduğu iddia edilmişti! Alvaro Morata kararını açıkladıBeşiktaş stoperini İtalya'da buldu! Arnavut stoper için girişimler başlayacak - SporBeşiktaş stoperini İtalya'da buldu!Bir devir sona erdi! Şampiyon takım satılıyor - SporBir devir sona erdi! Şampiyon takım satılıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...