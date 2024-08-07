Acı, gözyaşı ve zafer! Filenin Sultanları ilk kez olimpiyatlarda yarı finalde

Cansu ve Gizem sakatlandı, Hande ağladı, Melissa Vargas 42 sayıyla yıldızlaştı, ay yıldızlılar Çin karşısında sendeledi ama yıkılmadı ve muhteşem bir zafere imza attı.

Filenin Sultanları Paris 2024’te tarih yazmaya devam ediyor. Çeyrek finalde Çin ile karşı karşıya gelen ay yıldızlılar maça kötü başlama alışkanlığını yine sürdürdü ve Çin, üst üste sayılarla öne geçti. Türkiye set sonuna doğru farkı azaltsa da ilk seti 25-23 kaybetti. Millîlerimiz, ikinci sete Gizem Örge ve Melissa Vargas’ın etkili oyunuyla başlarken setin ortalarına doğru 6 sayılık (14-8) fark yakaladı. Çin’in üst üste blok sayılarda bulsa da çabası yetmedi ve Türkiye 21-25 ile durumu 1-1’e getirdi.

RAKİBİMİZ İTALYA

Çekişmeli geçen üçüncü seti Türkiye 26-24 kazanarak maçta 2-1 öne geçti. Dördüncü sete daha konsantre başlayan Çin 11-3’lük seri buldu. Türkiye, Derya Cebecioğlu’nun arka arka sayılarıyla farkı düşürmesine rağmen (19-15), servis hataları sonucu seti 25-21 ile Çin kazandı ve maç karar setine uzadı. Altın sette muhteşem bir direnç gösteren ay yıldızlılar bu seti 15-12, maçı da 3-2 kazanarak tarihinde ilk defa olimpiyatlarda yarı finale yükseldi. Maç içinde acıdan ağlayan kızların yüzünde bu defa sevinç gözyaşları vardı. Filenin Sultanları finalde yarın İtalya ile karşılaşacak.

BU DEFA DA 42 SAYI ATTI

A Millî Takım’ın yıldızı Melissa Vargas, Çin karşısında âdeta alev aldı. Hollanda’ya 30, Dominik’e 31, İtalya’ya karşı da 13 sayı kaydeden Vargas, Çin karşısında ise 42 sayıyla maça damga vurdu. Vargas, böylece toplamda 116 sayıya ulaşırken, Eda Erdem’den sonra olimpiyatlarda 100 sayı barajını geçen ikinci voleybolcumuz oldu.

Vargas’ın sayıları

Hollanda: 30 sayı

Dominik: 31 sayı

İtalya: 13 sayı

Çin: 42 sayı

GİZEM ÖRGE DUYGULANDIRDI

Maçta Hande Baladın gibi gözyaşlarıyla ve sakat sakat oynayan isimlerden Gizem Örge “Maç sırasında omzumu sahada bıraktım sandım ama ‘Bir omzum daha var, devam ederim’ dedim kendime. Harika bir iş başardık” dedi.

"ALTIN MADALYAYI İSTİYORUZ"

A Millî Kadın Voleybol Takımımızın hocası Daniele Santarelli, Paris’ten altın madalyayla dönmek istediklerini söyledi. İtalyan teknik adam “Takım olarak pes etmedik. Çin gibi önemli bir takıma karşı oyundan düşmedik. Madalya için takım savaşıyor, bizim istediğimiz madalya altın. Kafamda çok fazla düşünce olduğunda takım benim gülmemi sağlıyor. Biz Türkiye’yiz, madalya alacağız” dedi.