AC Milan efsanesi Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Kariyerinin tamamını kırmızı-siyahlı formayla geçiren Baresi, 20 yıllık futbolculuk hayatında sayısız başarıya imza attı.

AC Milan’ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruya göre Franco Baresi, 66 yaşında hayatını kaybetti. Tüm kariyerini AC Milan'da geçiren eski futbolcu, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyordu.

MILAN VEFAT HABERİNİ DUYURDU

AC Milan'ın konuyla ilgili sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Franco Baresi’nin vefatının ardından AC Milan’ın tüm tarihi yas tutuyor. Onun örnek kişiliği ve dürüstlüğü, ikonik 6 numaralı forması gibi kulübün DNA’sına sonsuza dek kazınmış olacak. AC Milan’ın bu zor dönemde Franco Baresi’nin ailesine ilettiği taziyeler, bu kaybı kendi kaybı gibi hisseden her Rossonero tarafından paylaşılıyor"

MILAN EFSANESİYDİ

Baresi, AC Milan formasıyla 716 maça çıktı ve Marco van Basten, Frank Rijkaard ile Ruud Gullit başta olmak üzere birçok isimle birlikte oynadı. 1989 ile 1995 arasında beş Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası/Şampiyonlar Ligi finalinde forma giydi; bunu daha önce yalnızca Real Madrid efsaneleri Alfredo Di Stéfano ve Francisco Gento başarmıştı.

Libero, İtalya’nın 1982’de dünya şampiyonu olduğu dönemde yedek kulübesindeydi. 1994’te ise İtalya finale yükselirken ilk 11’de yer aldı. Penaltı atışlarında bir penaltıyı kaçırmasının ardından Brezilya dünya şampiyonu oldu.

Baresi, 1977/78 sezonunda profesyonel kariyerine başladı. İkonik savunmacı, 20 yıl ve sayısız kupanın ardından profesyonel futbolculuğa veda etti.

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