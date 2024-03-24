Acun Ilıcalı ateşi yaktı Fenerbahçe için açık kapı bıraktı! Taraftarı heyecanlandıracak gelişme
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Hull City ile yaptığı atılımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığı için ilk ateşi yaktı. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kendisinin ilerleyen yıllarda olası adaylığıyla ilgili çarpıcı bir açıklamaya imzasını attı.
Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı 343 Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden aday olmayacağı açıklaması ve ilerleyen yıllarda sarı-lacivertlilerin başkanlığına aday olup olmayacağı sorularını cevap veren Ilıcalı'nın sözleri, taraftarları heyecanlandırdı.
"ALİ KOÇ'U İKNA ETMEYE ÇALIŞIRIM"
Yeni aday olmayacağın duyuran mevcut başkan Ali Koç hakkında konuşan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:
"Zamanını, parasını Fenerbahçe'ye harcayan biri. Fenerbahçe'ye daha faydalı olacağını düşünüyorum. Başkanımın arkasındayım. Ali Koç'u kalmaya ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaparım."