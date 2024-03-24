Acun Ilıcalı ateşi yaktı Fenerbahçe için açık kapı bıraktı! Taraftarı heyecanlandıracak gelişme

YABANCI HAKEM ÇAĞRISI HAKKINDA

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Çare yabancı hakem" çağrısını yineleyen Acun Ilıcalı "Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın, tansiyon düşer. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan bir insan olarak nasıl ülkemize yabancı futbolcu ve teknik direktör geliyorsa, yabancı bir hakemin de gelebileceğini düşünüyorum. İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmıyor, bizim hakem hatalarımızda art niyet aranıyor. Güven bitmiş. İnanç ve güven bitince kaos çıkar. Son maça bakarsak Trabzonspor seyircisi tek agresif seyirci değil. Eğer maç 60'ıncı dakikada tatil olsaydı bugün konuşulan konular olmayacaktı. Tansiyonun yükseldiği bir ortamda hakem devam diyor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE BAŞKANI OLACAK MI?

Ilıcalı'nın, Fenerbahçe başkanlığı hakkındaki soruya verdiği cevap ise taraftarları heyecanlandırdı. "Bir gün Fenerbahçe'ye başkan olacak mısınız?" sorusuna cevap veren Ilıcalı "Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem." açıklamasını yaptı.