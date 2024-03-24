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Haberler > Spor > Acun Ilıcalı ateşi yaktı Fenerbahçe için açık kapı bıraktı! Taraftarı heyecanlandıracak gelişme

Acun Ilıcalı ateşi yaktı Fenerbahçe için açık kapı bıraktı! Taraftarı heyecanlandıracak gelişme

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Acun Ilıcalı ateşi yaktı Fenerbahçe için açık kapı bıraktı! Taraftarı heyecanlandıracak gelişme

Spor Haberleri

Hull City ile yaptığı atılımlarla adından söz ettiren Acun Ilıcalı, Fenerbahçe başkanlığı için ilk ateşi yaktı. Acun Ilıcalı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve kendisinin ilerleyen yıllarda olası adaylığıyla ilgili çarpıcı bir açıklamaya imzasını attı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı 343 Youtube kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeniden aday olmayacağı açıklaması ve ilerleyen yıllarda sarı-lacivertlilerin başkanlığına aday olup olmayacağı sorularını cevap veren Ilıcalı'nın sözleri, taraftarları heyecanlandırdı. 

"ALİ KOÇ'U İKNA ETMEYE ÇALIŞIRIM"

Yeni aday olmayacağın duyuran mevcut başkan Ali Koç hakkında konuşan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

"Zamanını, parasını Fenerbahçe'ye harcayan biri. Fenerbahçe'ye daha faydalı olacağını düşünüyorum. Başkanımın arkasındayım. Ali Koç'u kalmaya ikna etmek için elimden gelen her şeyi yaparım."

Acun Ilıcalı ateşi yaktı Fenerbahçe için açık kapı bıraktı! Taraftarı heyecanlandıracak gelişme - 1. Resim

YABANCI HAKEM ÇAĞRISI HAKKINDA

Geçtiğimiz günlerde yaptığı "Çare yabancı hakem" çağrısını yineleyen Acun Ilıcalı "Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın, tansiyon düşer. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan bir insan olarak nasıl ülkemize yabancı futbolcu ve teknik direktör geliyorsa, yabancı bir hakemin de gelebileceğini düşünüyorum. İngiltere'de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmıyor, bizim hakem hatalarımızda art niyet aranıyor. Güven bitmiş. İnanç ve güven bitince kaos çıkar. Son maça bakarsak Trabzonspor seyircisi tek agresif seyirci değil. Eğer maç 60'ıncı dakikada tatil olsaydı bugün konuşulan konular olmayacaktı. Tansiyonun yükseldiği bir ortamda hakem devam diyor." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE BAŞKANI OLACAK MI?

Ilıcalı'nın, Fenerbahçe başkanlığı hakkındaki soruya verdiği cevap ise taraftarları heyecanlandırdı. "Bir gün Fenerbahçe'ye başkan olacak mısınız?" sorusuna cevap veren Ilıcalı "Şartlar onu gerektirirse, öyle bir şey olursa 'Fenerbahçe Başkanı olmam' diyemem." açıklamasını yaptı.

 

Düzenleyen:  - Spor
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