Acun Ilıcalı gözünü bu kez o ülkelere dikti: "Bir takım daha alacağım ama Türkiye'den almayacağım"

İngiltere Championship takımlarından Hull City’nin, Curaçao Milli Takımı ile oynayacağı dostluk maçı öncesi Hull City Başkanı Acun Ilıcalı açıklamalarda bulundu. Bir takım daha alacağını duyuran Ilıcalı ayrıca Türkiye'den takım almak gibi bir niyeti olmadığını belirtti.

Acun Ilıcalı futbolda işleri büyütmeye kararlı. Fortuna Sittard ile başlayan futbol serüvenini, Hull City'e taşıyan Ilıcalı takımının Curaçao Milli Takımı ile oynayacağı dostluk maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısı Hull City Başkan Vekili Tan Kesler, Hull City Teknik Direktörü Liam Rosenior, takım kaptanı Lewie Coyle ve takımın Türk oyuncusu Ozan Tufan’ın katılımıyla gerçekleşti.

Hull City'i yeniden Premier Lig'e çıkarmak için güzel bir yolculuğa çıktıklarını ifade eden Ilıcalı, başarılı bir sezon geçirdiklerini düşündüğünü söyledi.

"BİR TAKIM DAHA ALACAĞIM"

Avrupa'dan bir takım daha satın alacağını söyleyen Ilıcalı "Hull City’e yeni yetenekleri kazandırıp, geliştirebileceğimiz başka bir kulüp alma amacımız var. Yunanistan ve Slovenya’da görüşmeler yaptık. İrlanda'da istediğimizi yakalayamadık. Ama mutlaka bir takım daha alıp futbol dünyasındaki alanımızı genişletmek istiyoruz. Slovenya favori olmak üzere başka bir kulüp alacağız" diye konuştu.

TÜRKİYE'DEN TAKIM ALMAYACAK

Ilıcalı, Premier Lig’i dünyanın NBA’yi olarak gördüğünü ve Türkiye'den bir takım almak gibi niyeti olmadığını belirterek şu ifadelerini kullandı:

"Bu lig daha da ileriye gidecektir. Bu yolculukta Championship takımı almaya karar verdim. İngiltere’de ilk gittiğim yer Hull’du. 4-5 takım daha vardı. Taraftarı, stadı gördüm sonra takım bizimdi. Avrupa’da İngiltere’yi temsil etmek istiyoruz"