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Haberler > Spor > Acun Ilıcalı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler’e yüklendi: ‘Acilen hakemliği bırakmalı beceriksiz, yetersiz…’

Acun Ilıcalı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler’e yüklendi: ‘Acilen hakemliği bırakmalı beceriksiz, yetersiz…’

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Acun Ilıcalı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler’e yüklendi: ‘Acilen hakemliği bırakmalı beceriksiz, yetersiz…’

Spor Haberleri  / -

Süper Lig’in 30.haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar gündemden düşmüyor. Peş peşe gelen açıklamalara bir yenisini de Acun Ilıcalı ekledi. Derbinin hakemi Halil Umut Meler’e yüklenen Ilıcalı ‘Acilen hakemliği bırakmalı’ dedi. İşte Ilıcalı’nın ses getiren açıklamalarının devamı.

Trabzonspor-Fenerbahçe maçında hem saha içinde hem de koridorlarda yaşanan olayların yankıları dinmiyor. Maç esnasında saha içine atılan yabancı maddelerle başlayan olaylar, karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-lacivertli futbolcuların orta sahada kutlama yaptıkları esnada, bazı taraftarların sahaya inmesiyle büyüdü. Görüntüler hem Türkiye hem de Avrupa basınında geniş yankı uyandırdı.

EN ÇOK ELEŞTİRİLEN İSİMLERDEN BİRİ HAKEM MELER

Sahaya meşale atıldığında maçı iptal etmesi beklenen ancak maça devam eden Halil Umut Meler, en çok eleştirilen isimlerden biri olmuştu. Meler’e bir eleştiri de Acun Ilıcalı’dan geldi.

‘BU BİR FUTBOL KATLİAMIDIR’

Bir Youtube kanalına açıklamalarda bulunan Ilıcalı, Meler’e yüklendi. Meler’in hakemliği bırakması gerektiğini söyleyen Ilıcalı şu ifadeleri kullandı:

‘Geçen hafta Türkiye'de hakemlik bitti demiştim. Futbol da yok. Dünyada hiçbir yerde böyle bir maçın devam etme olasılığı yok. O maçın devam ettirilmesi bizi dünyaya rezil etmektir, bir futbol katliamıdır. Kalecinin üzerine sonsuz madde yağıyor, konsantrasyon diye bir şey kalır mı? Böyle can korkusu yaşayan biri futbol oynayabilir mi?’

Acun Ilıcalı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının hakemi Halil Umut Meler’e yüklendi: ‘Acilen hakemliği bırakmalı beceriksiz, yetersiz…’ - 1. Resim

‘ACİLEN HAKEMLİĞİ BIRAKMALI’

Türkiye’de yeteneksiz bir hakem grubu olduğunu söyleyen Ilıcalı sözlerine şöyle devam etti:

"Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe, bu operasyonun kurbanı"

'PSİKOLOJİM HİÇ İYİ DEĞİL'

Öte yandan hakem Meler'in meslektaşlarına Trabzonspor-Fenerbahçe maçının kendisine verilmesi konusunda dert yandığı ve 'Psikolojim hiç iyi değil. Bu maçı neden bana verdiler ki?' diyerek sitem ettiği iddia edilmişti

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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