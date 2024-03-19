Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası Aziz Yıldırım'dan ilk açıklama: 'Maç iptal edilmeliydi bundan sonra...'

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin yankıları sürüyor. Fenerbahçeli futbolcuların kutlama yaptığı sırada, bazı taraftarların sahaya atlamasıyla gelişen olaylar saha dışına da sıçramıştı. Şimdi herkesin gözü kulağı gelecek cezalarda. Öte yandan yapılan açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'ın konuya dair açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 30.haftasında oynana Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinde yaşanan olaylar gündemdeki yerini koruyor. Hem Türkiye'de hem de Avrupa basınında geniş yankı bulan görüntüler sonrası kim, ne kadar ceza alacak merak konusu.

Olaylar sonrası açıklamalar peş peşe gelirken, bir açıklama da Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım'dan geldi. Yıldırım önce Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanması olayının aydınlatılması gerektiğini söyledi.

'BUNDAN SONRA...'

Sözcü'nin haberine göre Yıldırım: 'Otobüs kurşunlanması olayını çözemezse bunlar yaşanır. İlk iş Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırıyı aydınlatmak.' dedi.

Olaylı derbi hakkında da konuşan Yıldırım 'Maç sahaya meşale atıldığında iptal edilmeliydi.' ifadelerini kullandı.

'ŞAMPİYONLUK ŞANSLARI EŞİT'

Süper Lig'de Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki şampiyonluk yarışına da değinen Yıldırım, her iki takımın da şampiyonluk şansının eşit olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

"Bundan sonra şampiyonluk yüzde 50-50 ve Galatasaray maçına kadar puan kaybetmememiz lazım."