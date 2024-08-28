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Acun Ilıcalı bizzat kendi açıkladı! Sofyan Amrabat transferinin perde arkası ortaya çıktı

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Acun Ilıcalı bizzat kendi açıkladı! Sofyan Amrabat transferinin perde arkası ortaya çıktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, transfer listesinde olan Sofyan Amrabat ile ilgili açıklamalarda bulundu. Faslı oyuncu için yapılan teklifin detayları ilk defa paylaşıldı.

Orta sahaya arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Fiorentina'da oynayan Sofyan Amrabat için resmi adım atmıştı.

Geçen sezonu kiralık olarak Manchester United'da geçiren Faslı orta saha için yapılan teklifi Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı açıkladı.

Futbol Arena'ya konuşan Ilıcalı, "Amrabat transferinde 1 yıl kiralık, sezon sonu satın alma opsiyonlu teklif yaptık. Çok rakamlara girmek istemiyorum. Biz bir yandan Fenerbahçe'yi de düşünmek zorundayız. Fiorentina, Amrabat için 15 milyon euro'ya kadar indi. Biz ise 15 milyon euro'dan daha düşük bir satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptık." ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı bizzat kendi açıkladı! Sofyan Amrabat transferinin perde arkası ortaya çıktı - 1. Resim

ACUN ILICALI: ÖNCELİK 6 NUMARA

Mutlaka takviye yapılacağının sinyalini veren Acun Ilıcalı, "Şu anda önceliğimiz 6 numara transferi. İkinci bir transfer için, olur da fırsat transferi önümüze imkan sağlanır biz de hocaya bir çilek jesti yaparız. Bu konuda çalışmalarımız var, son ana kadar her şey olabilir. Hocanın herhangi bir sol bek transferi talebi olmadı." dedi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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