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Acun Ilıcalı, Jaden Philogene'ye yapılan transfer tekliflerini doğruladı

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Acun Ilıcalı, Jaden Philogene&#039;ye yapılan transfer tekliflerini doğruladı
Acun Ilıcalı, Transfer, Haber

Spor Haberleri

Acun Ilıcalı'nın kulübü Hull City forması giyen Jaden Philogene'nin, Barcelona'ya transfer olacağı iddia edildi. Kulüp sahibi Ilıcalı, oyuncuyla ilgili transfer iddialarını doğruladı.

Hull City kulübünün sahibi olan  Acun Ilıcalı, yıldız futbolcusu Jaden Philogene hakkında açıklamalar yaptı. Ilıcalı, Jaden Philogene için Barcelona, Everton ve West Ham United'ın devrede olduğu yönündeki iddialara cevap verdi.

Acun Ilıcalı, Jaden Philogene'ye yapılan transfer tekliflerini doğruladı - 1. Resim

TRANSFERİ DOĞRULADI

Acun Ilıcalı, talkSport'a yaptığı açıklamada Jaden Philogene'e ilgi olduğunu doğruladı. Ilıcalı açıklamasında, "Bana göre, bir oyuncu giderse, bu yolun sonu değildir. Oyuncularımdan herhangi birini, onları zorlayarak kariyerlerini veya ruh hallerini asla mahvetmek istemem çünkü bir sözleşme var. Jaden hareket etmek istiyorsa ve bir yere gitmek istiyorsa, buna çok fazla karışamayız çünkü bu onun hayatı." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
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