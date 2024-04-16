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Acun Ilıcalı müjdeyi verdi! Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak

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Acun Ilıcalı müjdeyi verdi! Fenerbahçe - Olympiakos maçı şifresiz yayınlanacak

Spor Haberleri

Fenerbahçe ile Olympiakos arasında oynanacak Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçının TV8 kanalından canlı yayınlanacağı açıklandı.

UEFA Konferans Ligi temsilcimiz Fenerbahçe, 18 Nisan'da Olympiakos ile yarı finale kalma maçına çıkacak.

İlk maçı deplasmanda 3-2 kaybeden Sarı-lacivertliler, 2 farklı skorla kazanması durumunda tur atlayacak.

Fenerbahçe kongre üyesi olan Acun Ilıcalı, maça 2 gün kala sporseverlere jest yaptı.

Ilıcalı, zorlu maçın TV8 kanalından şifresiz olarak izlenebileceğini açıkladı.

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