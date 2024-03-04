Adana Demirspor 10 maç sonra kazandı! Balotelli 3 puanı getirdi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 28. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk eden Adana Demirspor, 1-0 galip gelerek 10 maçlık galibiyet hasretine son verdi.
Adana Demirspor, Hikmet Karaman yönetiminde ilk galibiyetini 1-0'lık skorla Fatih Karagümrük karşısında aldı.
Ev sahibi ekibe zaferi getiren golü penaltıdan Mario Balotelli kaydetti.
Son galibiyetini 24 Aralık 2023 tarihinde alan Mavi-şimşekler, yaklaşık 3 ay sonra 3 puan sevinci yaşadı.
ADANA DEMİRSPOR 1 - 0 FATİH KARAGÜMRÜK ÖZET
4. dakikada ceza sahası çizgisi önünde topla buluşan Marcao'nun sağ ayakla yaptığı vuruşta top sol direğe çarpıp dışarı çıktı.
12. dakikada ceza sahası içinde sol kanattan Mendoza'nın gönderdiği topa Balotelli'nin kale sahası önünde bekletmeden yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.
25. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. Michut, ceza sahası içinde Salih Dursun ile mücadelesinde yerde kalınca hakem Murat Erdoğan penaltı noktasını gösterdi.
27. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Balotelli'nin penaltı vuruşunda top kaleci Sirigu'nun solundan ağlarla buluştu: 1-0
37. dakikada Balotelli'nin topuk pasıyla girdiği ceza sahasında kaleci Sirigu ile karşı karşıya kalan Milad'ın sol çaprazdan vuruşunda top kaleci Sirigu'dan oyun alanına geri döndü.
40. dakikada Yusuf Erdoğan'ın sol kanatta uzak mesafeden sert şutunda kaleci Sirigu son anda yükselerek topu kornere çeldi.
52. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde topla buluşan Marcao'nun vuruşunda kale sahası içinde Gravillon'a çarpan top kornere çıktı.
55. dakika sol kanattan kullanılan köşe atışında Eysseric'in kale sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Magomedaliyev'de kaldı.
69. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Eysseric'in kullandığı serbest atışta top az farkla kalecinin solundaki direğin yanından dışarı çıktı.
ADANA DEMİRSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇ KADROLARI
Adana Demirspor: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih Güler, Milad, Maestro, Michut, Yusuf Erdoğan, Emre Akbaba (Dk. 89 Cisse), Mendoza, Balotelli (Dk. 69 Aymbetov)
Fatih Karagümrük: Sirigu, Sangare (Dk 76 Ceccherini), Biraschi, Salih Dursun, Levent Mercan, Feghouli (Dk. 76 Teklic), Kourbelis, Emre Mor (Dk 89 Bertolacci), Eysseric, Can Keleş (Dk. 46 Güven Yalçın), Marcao
Gol: Dk. 27 Balotelli (Penaltıdan) (Adana Demirspor)
Sarı kartlar: Dk. 9 Semih Güler, Dk. 73 Maestro, Dk. 74 Milad, Dk. 78 Atal (Adana Demirspor), Dk. 23 Eysseric, Dk. 25 Salih Dursun, Dk. 55 Güven Yalçın, Dk. 78 Emre Mor (Fatih Karagümrük)
Kaynak: Türkiye Gazetesi