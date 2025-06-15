Adı Fenerbahçe'yle anılıyordu! Yeni adresi herkesi şaşırttı

Adı birkaç hafta önce Fenerbahçe'yle anılan Şanlıurfaspor'un Nijeryalı futbolcusu Uchenna Ogundu'nun yeni adresi belli oldu.

Geçtiğimiz sezon oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Şanlıurfaspor'un Nijeryalı futbolcusu Uchenna Ogundu için flaş iddialar ortaya atılmıştı. 19 yaşındaki genç isimle Fenerbahçe'nin ilgilendiği iddia edilmiş, transfer için kulüplerin anlaşma aşamasında olduğu öne sürülmüştü.

Şanlıurfaspor cephesinden iddiaların ardından açıklama gelmiş ve "Söz konusu iddialar asılsız olup, kulübümüz ile oyuncumuz arasında bu yönde herhangi bir resmi gelişme bulunmamaktadır" ifadelerine yer verilmişti.

YENİ ADRESİ BELLİ OLDU

Genç ismin geleceğine dair yeni bir gelişme yaşandı, adresi belli oldu.

Ajansspor'un haberine göre; Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, son zamanlarda transfer söylentilerinin odağı olan ismi kadrosuna katıyor. Akdeniz ekibi, Nijeryalı golcü Uchenna Ogundu ile prensip anlaşmasına vardı.

8 GOLE KATKI VERDİ

1. Lig’de bu sezon 19 maça çıkan 19 yaşındaki forvet, 6 gol ve 2 asist ile mücadele etti.