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Haberler > Spor > Ve Osimhen resmen devrede! Transferi için başkanla görüştü, talebini iletti

Ve Osimhen resmen devrede! Transferi için başkanla görüştü, talebini iletti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Transferi arap saçına dönen Victor Osimhen cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Yıldız oyuncu, bizzat devreye girdi, talebini başkana iletti. İşte detaylar...

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak geçen sene kadrosuna kattığı ve Süper Lig şampiyonluğunda çok büyük katkı sağlayan Victor Osimhen, geleceği konusunda henüz karar vermiş değil. Birçok talibi olan golcü için Galatasaray, Suudi Arabistan kulübü Al-Hilal ve Avrupa devleri bastırıyor.

Yıldız futbolcunun son olarak Al-Hilal'den gelen teklifi reddettiği iddia edilmişti. Nijeryalı futbolcuya 15 milyon euro yıllık ücret ve 10 milyon euroluk garanti reklam anlaşması teklif eden Galatasaray ise Napoli ile pazarlıkları sürdürüyor.

OSIMHEN RESMEN DEVREDE

Sabah'ın haberine göre; sarı kırmızılılar, Osimhen'in 75 milyon euroluk serbest kalma bedelini 60 milyon euroya indirerek 3 taksitte ödemek istiyor. İtalyan basını ise Galatasaray ile Napoli arasındaki görüşmelerde Osimhen'in de devreye girdiğini yazdı.

Nijeryalı yıldızın, Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis'ten bonservisinin 50 milyon euroya indirilmesini istediği iddia edildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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