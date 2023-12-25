25 Aralık 2023 19:07 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 19:29

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibi 2 kez geriye düştüğü deplasmanda Adolfo Gaich'in golleriyle 1 puanı kurtardı.

Kasımpaşaş'da sezonun flaş ismi Aytaç Kara 17'de penaltı kaçırdı. Haris Hajradinovic 30'da Kasımpaşa'yı öne geçirdi. İlk yarı biterken Gaich'in golü geldi, soyunma odasına 1-1 girildi.

ADOLFO GAİCH SERİYE BAĞLADI

Kasımpaşa'da ilk golün asistini yapan Nuno Da Costa 60. dakikada bu kez kendisi attı: 2-1. Tabelayı belirleyen isim 73'te Gaich oldu: 2-2.

Sezon başında CSKA Moskova'dan kiralanan 24 yaşındaki Arjantinli golcü Adolfo Gaich 5'i son 3 haftada olmak üzere Süper Lig'de 6 gole ulaştı.

Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor yeni yıla 26 puanla 7. sırada girdi. Kasımpaşa ise 23 puanla 9. sırada yer aldı.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Turgut Doman, Volkan Ahmet Narinç, Ali Tuna

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 41 Ngoy), Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 86 Gomis)

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov (Dk. 37 Sinan Osmanoğlu (Dk. 63 Anıl Yaşar)), Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic (Dk. 81 Minchev), Benhur Keser (Dk. 46 Mithat Pala), Zeqiri (Dk. 81 Gustavo), Gaich

Goller: Dk. 30 Hajradinovic, Dk. 60 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 45+2 ve 73 Gaich (Çaykur Rizespor)

Sarı kart: 45+7 Hojer (Çaykur Rizespor)