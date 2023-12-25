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    Adolfo Julian Gaich ikişer ikişer atıyor (Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 2-2 Maç Sonucu)

    Kasımpaşa evinde 2 kez öne geçtiği maçta Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldı. Geçen hafta Pendikspor'a 2 gol atan Gaich, Kasımpaşa'ya da aynı tarifeyi uyguladı. Arjantinli santrfor son 3 haftada 5 gol attı.

    Adolfo Julian Gaich ikişer ikişer atıyor (Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 2-2 Maç Sonucu)
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor 2-2 berabere kaldı. Karadeniz ekibi 2 kez geriye düştüğü deplasmanda Adolfo Gaich'in golleriyle 1 puanı kurtardı.

    Kasımpaşaş'da sezonun flaş ismi Aytaç Kara 17'de penaltı kaçırdı. Haris Hajradinovic 30'da Kasımpaşa'yı öne geçirdi. İlk yarı biterken Gaich'in golü geldi, soyunma odasına 1-1 girildi.

    ADOLFO GAİCH SERİYE BAĞLADI

    Kasımpaşa'da ilk golün asistini yapan Nuno Da Costa 60. dakikada bu kez kendisi attı: 2-1. Tabelayı belirleyen isim 73'te Gaich oldu: 2-2.

    Sezon başında CSKA Moskova'dan kiralanan 24 yaşındaki Arjantinli golcü Adolfo Gaich 5'i son 3 haftada olmak üzere Süper Lig'de 6 gole ulaştı.

    Yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor yeni yıla 26 puanla 7. sırada girdi. Kasımpaşa ise 23 puanla 9. sırada yer aldı.

    Stat: Recep Tayyip Erdoğan

    Hakemler: Turgut Doman, Volkan Ahmet Narinç, Ali Tuna

    Kasımpaşa: Gianniotis, Winck, Omeruo, Sadık Çiftpınar (Dk. 41 Ngoy), Yasin Özcan, Gökhan Gül, Aytaç Kara, Hajradinovic, Fall, Ben Ouanes, Da Costa (Dk. 86 Gomis)

    Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Muhammet Taha Şahin, Alikulov (Dk. 37 Sinan Osmanoğlu (Dk. 63 Anıl Yaşar)), Emirhan Topçu, Hojer, Shelvey, Olawoyin, Varesanovic (Dk. 81 Minchev), Benhur Keser (Dk. 46 Mithat Pala), Zeqiri (Dk. 81 Gustavo), Gaich

    Goller: Dk. 30 Hajradinovic, Dk. 60 Da Costa (Kasımpaşa), Dk. 45+2 ve 73 Gaich (Çaykur Rizespor)

    Sarı kart: 45+7 Hojer (Çaykur Rizespor)

    Adolfo Julian Gaich ikişer ikişer atıyor (Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 2-2 Maç Sonucu)

    Adolfo Julian Gaich ikişer ikişer atıyor (Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 2-2 Maç Sonucu)

    Türkiye Gazetesi /  - Spor
    Çaykur RizesporAdolfo GaichKasımpaşa
    Haberler > Spor > Adolfo Julian Gaich ikişer ikişer atıyor (Kasımpaşa - Çaykur Rizespor: 2-2 Maç Sonucu)
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