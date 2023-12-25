25 Aralık 2023 18:57 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 19:35

Alanyaspor Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Samsunspor'u 3-1 mağlup etti.

Hafta sonu Beşiktaş deplasmanından 3 puanı 3 golle alan Akdeniz ekibi, Samsunspor'u da yenerek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

Teknik direktör Fatih Tekke'nin takımına 3 puanı getiren golleri Yusuf Özdemir, Oğuz Aydın ve Janvier attı. attı. Yusuf Özdemir ile Oğuz Aydın birbirlerine 1'er de asist yaptı.

SAMSUN YENİDEN DÜŞME HATTINDA

3 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Samsunspor'un tek golü 86'da Marius Mouandilmadji'den geldi. Çadlı santrfor Süper Lig'de 6 gole ulaştı.

Son 4 maçta 10 puan toplayan Alanyaspor yeni yıla 20 puanla girdi. Düşme hattına gerileyen Samsunspor 15 puanda kaldı.

GOLLER NASIL GELDİ?

Alanyaspor 14. dakikada öne geçti. Sağ kanattan ceza alanına giren Oğuz Aydın’ın yerden arka alana doğru ortaladığı topu Yusuf gelişine düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 1-0

27. dakikada Fer’in pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf pasını arka alana kavisli bir orta kesti. Oğuz, ayağının üzeriyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 2-0

Samsunspor 86'da farkı 1'e indirdi. Soldan çizgiye inen Holse’nin arka alana doğru açtığı ortada Mouandilmadji, kafa ile topu ağlara gönderdi. 2-1

90+3 dakikada savunmadan aldığı topla tüm yarı sahayı geçen Janvier'in, ceza yayının gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak sağ üst köşeden ağlarla buluştu. 3-1

Stat: Alanya Oba Stadı

Hakemler: Tugay Kaan Numanoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Cem Özbay

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Dk. 89 Augusto), Lima, Aliti, Balkovec, Richard (Dk. 77 Fatih Aksoy), Leroy Fer, Oğuz Aydın (Dk. 89 Eduardo), Novais (Dk. 89 Janvier), Yusuf Özdemir (Dk. 90+4 Furkan Bayır), Efecan Karaca

Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Yunus Emre Çift (Dk. 87 Dimata), Satka, Alim Öztürk (Dk. 46 Van Drongelen), Soner Gönül (Dk. 46 Enes Albak), Bennasser, Tait (Dk. 70 Fofana), Holse, Ntcham, Emre Kılınç (Dk. 70 Ercan Kara), Moundilmadji

Goller: Dk. 14 Yusuf Özdemir, Dk. 27 Oğuz Aydın, Dk. 90+3 Janvier (Corendon Alanyaspor), Dk. 86 Moundilmadji (Yılport Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Soner Gönül, Dk. 73 Bennasser, Dk. 78 Ntcham, Dk. 90+1 Fofana (Yılport Samsunspor), Dk. 32 Richard (Corendon Alanyaspor)