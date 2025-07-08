Alexis bombası! Fenerbahçe yıldız ismin peşinde

İtalya basını Fenerbahçe'nin 36’lık Alexis Sanchez’in peşine düştüğünü açıkladı.

EMİN ULUÇ - Edin Dzeko (39) ve Dusan Tadic (36) gibi yaşı ilerlemiş yıldızlarla yollarını ayıran Fenerbahçe için İtalya’dan sürpriz bir iddia geldi.

İKİ KATI KAZANACAK

La Gazzetta dello Sport, sarı lacivertlilerin, 36’lık Alexis Sanchez’in peşine düştüğünü öne sürdü. İtalyan medyası, Udinese’den ayrılma kararı alan Şilili dünya yıldızı için Fenerbahçe’nin 4 milyon avroluk bir teklif yaptığını yazdı. Bu rakam Alexis Sanchez’in Udines’den aldığı ücretin tam iki katına tekabül ediyor.

İKİ SENELİK SÖZLEŞME

F.Bahçe’nin Alexis Sanchez’e bir yılı opsiyonlu iki senelik sözleşme önerdiği, Şililinin sezon boyunca oynanan bütün maçların yüzde 70’inde forma giymesi hâlinde mukavelesinin otomatik olarak uzayacağı iddia edildi. Sarı lacivertlilerin, Şilili yıldıza İtalya’ya rahatça gidip gelebilmesi için özel jet tahsis edeceği de vurgulandı. Mourinho’nun yolu, River Plate, Barcelona, Arsenal, Inter gibi önemli takımlarda oynayan Sanchez’le ManU’da yolu kesişmişti.