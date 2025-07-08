Mou, parlattığı yıldızın peşinde! Mourinho, Rashford'u "Şampiyonluğa gel!" diyerek çağırdı

F.Bahçe, Portekizlinin ısrarıyla Marcus Rashford için İngiliz devinin kapısını çaldı. Eski hocasıyla tekrar buluşma ihtimaline sıcak bakan forvet için Kadıköy uzak değil...

EMİN ULUÇ - Transferde gözünü rüşdünü ispatlamış isimlere diken Fenerbahçe, İngiliz Millî Takımı’nın sol açığı Marcus Rashford için harekete geçti.

AMORİM İLE ANLAŞAMADI

Sarı lacivertliler, Manchester United’ın devre arasında Aston Villa’ya kiralık yolladığı ve yeni sezonda da kadroda düşünmediği 27 yaşındaki sol açık için Jose Mourinho’nun talimatıyla harekete geçti. ManU’unun altyapısında yetişen Rashford, A takımdaki yerini Portekizlinin göreve geldiği 2016-17 sezonunda perçinlemişti. ManU’nun hocası Ruben Amorim’in planlarında yer almayan ve yüksel maliyeti sebebiyle gönderilmek istenen Rashford’un da takımda kalmak gibi bir düşüncesi yok.

KİRALAMA FORMÜLÜ

Hocanın Rashford için talepte bulunması üzerine kolları sıvayan futbol direktörü Devin Özek bu hafta İngiltere’de M. United ile masaya oturacak. Rashford’u bonservisiyle elden çıkarmak isteyen İngilizler, Fenerbahçe’nin kiralık talebine sıcak bakmasa da, oyuncunun yüksek maliyetinden kurtulmak için bütün ihtimalleri değerlendiriyor. Sarı lacivertliler, Rashford’un yıllık 11 milyon avro civarındaki ücretini ödeyip, kiralama bedeli vermek istemezken, ManU’nun bu teklifi ancak satın alma opsiyonuyla kabul edeceği belirtiliyor. Yıldız oyuncunun Jose Mourinho ile yeniden çalışma arzusu Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor.

ŞAMPİYONLUĞA GEL!

Ruben Amorim’in gözden çıkardığı Rashford’a sahip çıkan Jose Mourinho, bizzat aradığı eski gözdesini, “Gel beraber şampiyonluklar yaşayalım” diyerek Fenerbahçe’ye davet etti.