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    • Ali Koç haziran ayında Fenerbahçe Başkanlığı'nı bırakıyor!

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Ali Koç haziran ayında Fenerbahçe Başkanlığı&#039;nı bırakıyor!
    Ali Koç, Haber

    Spor Haberleri  / Ajanslar

    Divan Kurulu'nda çok önemli açıklamalarda bulunan Ali Koç, sezon sonunda Fenerbahçe Başkanlığı'nı bırakacağını açıkladı.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlığı bırakacağını resmen açıkladı. Divan kurulunda yaptığı açıklamada, "Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız olacak." ifadelerini kullandı.

    Ali Koç ayrıca, "Başkan adayları hemen adaylıklarını açıklayıp temasa geçsinler. Yardımcı olmaya hazırım." şeklinde konuştu.

    SAADETTİN SARAN'A HAKSIZLIK YAPILIYOR

    Ali Koç, başkanlığa aday olmaya hazırlanan Saran ile ilgili, "Saadettin Saran'a haksızlık yapılıyor. Sayın Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini söyledi. Ben de kendisine devam etmeyi düşünmediğimi söyledim. O yüzden aday olarak çıkmasının iyi olacağını söyledim. Kendisi her görüşmemizde aday olmam halinde çekileceğini söylüyor. Bu son derece mert ve şeffaf yaklaşımdır. Biz "İmzayı topla ve seninle bilgileri paylaşım" dedik. Başkan adayı olmak isteyenler imza toplamalı ve harekete geçmeli. Verebileceğimiz hukuki olarak her türlü bilgiyi vereceğiz. Tek adayımız şu an Saadettin Saran." açıklamasını yaptı.

    ADAYLAR ÇIKSIN

    Ali Koç, "Kimseyi desteklemiyoruz. Adaylar çıksın, bu durum şampiyonluk yarışını etkilemez. Hem şampiyonluğa koşabiliriz, hem de demokrasi şölenimizi yaşatabiliriz. İmza toplandıysa, bizim bilgimiz çerçevesinde ve uygun gördüğümüz süreçte yapılmıştır. Saadettin Saran'a haksızlık etmeyin, bilgimiz vardı." dedi.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Ajanslar
    Ali Koç
    Haberler > Spor > Ali Koç haziran ayında Fenerbahçe Başkanlığı'nı bırakıyor!
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