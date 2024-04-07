Ali Koç kapıları Edin Dzeko'nun yüzüne kapattı! Süper Kupa kararı sonrası Dzeko gemileri yaktı

Düzenleyen: Songül Soysal 7 Nisan 2024 12:57 - Güncelleme: 7 Nisan 2024 12:58 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul'da aldığı karar sonrası Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkacak. Maça A takımının çıkmasını isteyen kaptan Edin Dzeko, başkan Ali Koç'la bir görüşme yaptı. Aldığı cevap ise beklediği gibi olmadı.