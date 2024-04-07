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Haberler > Spor > Ali Koç kapıları Edin Dzeko'nun yüzüne kapattı! Süper Kupa kararı sonrası Dzeko gemileri yaktı

Ali Koç kapıları Edin Dzeko'nun yüzüne kapattı! Süper Kupa kararı sonrası Dzeko gemileri yaktı

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Ali Koç kapıları Edin Dzeko&#039;nun yüzüne kapattı! Süper Kupa kararı sonrası Dzeko gemileri yaktı

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Olağanüstü Genel Kurul'da aldığı karar sonrası Galatasaray'la oynanacak olan Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkacak. Maça A takımının çıkmasını isteyen kaptan Edin Dzeko, başkan Ali Koç'la bir görüşme yaptı. Aldığı cevap ise beklediği gibi olmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun, Süper Kupa finalini erteleme talebini kabul etmemesi üzerine, 2 Nisan'daki kurulda maça U19 takımıyla çıkma kararı alan Fenerbahçe'de Edin Dzeko depremi yaşanıyor. İddiaya göre, takımın kaptanı Bosna Hersekli yıldız Edin Dzeko, başkan Ali Koç'la görüştü. 

"BU YOLDAN DÖNÜŞ YOK"

Alınan bu karardan özellikle yabancı futbolcular rahatsız oldu. Önce kendi aralarında konuşan yıldızlar, maça çıkma taleplerini kaptan Edin Dzeko aracılığıyla yönetime iletti.

Bu doğrultuda Edin Dzeko, başkan Ali Koç'la özel bir görüşme gerçekleştirdi. Koç ise bu karar vazgeçmeyeceklerini "Biz dönüşü olmayan bir karar aldık" diyerek reddetti.

Ali Koç kapıları Edin Dzeko'nun yüzüne kapattı! Süper Kupa kararı sonrası Dzeko gemileri yaktı - 1. Resim

DZEKO, GEMİLERİ YAKTI

Karar sonrası, ayrılığa sıcak bakan Edin Dzeko kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Bosna Hersek basınında yer alan haberlere göre Dzeko'nun Suudi Arabistan'dan talipleri bulunuyor.

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