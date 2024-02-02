Ali Koç Samatta'ya verdiği şansı 1.96'lik yeni Hooijdonk'a vermedi 250 bin euro'luk wonderkid Fenerbahçe'ye geri geldi

2022 yılında Ali Koç'un geleceğe yatırım olarak transfer ettiği, fakat daha sonra Belçika ekiplerinden Beveren'e kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki pivot forvet Fenerbahçe'ye geri döndü. Oyuncunun TFF 1.Lig takımlarıyla görüştüğü belirtilirken, İsmail Kartal'ın da gelişmelerin yakından takip ettiği bildirildi.

13 Temmuz 2022'de Watford alt yapısından 250 bin euro karşılığında transfer edilen, daha sonra tecrübe kazansın diye Belçika ekibi Beveren'e kiralık olarak gönderilen Tiago Çukur Fenerbahçe'ye geri döndü.

Fenerbahçe'nin, Tiago Çukur'u sezonun ikinci yarısında başka bir takıma kiralık göndermesi bekleniyor. Sarı Lacivertli kulüple 2026'ya kadar kontratı bulunan Tiago Çukur, Bereren'de 19 maçta 3 asist yapmıştı. Feyenoord alt yapısından yetişen Çukur 1,96'lık boyuyla yeni Hooijdonk yakıştırmaları alıyordu. 'Kalsaydı Samatta'dan daha fazla verimli olurdu' denen Çukur'un PTT 1.Lig ekipleriyle görüştüğü belirtildi.

EMRE MOR ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye resmi olarak bildirdi. Yapılan anlaşmada satın alma maddesi bulunmuyor ve oyuncunun maaşının tamamını Fatih Karagümrük karşılayacak.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar V. Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

Emre Mor, geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.

EMRE BELÖZOĞLU'NU LİNCOLN HENRİQUE'Yİ KAPTI

Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oluyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ankaragücü, Fenerbahçe forması giyen Lincoln için sarı lacivertli takımla anlaşma sağladı.

Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique ile bir görüşme yaparak kendisine vereceği rolü anlattı. Haberde Brezilyalı oyuncunun ikna olması halinde transferin gerçekleşeceği ifade edildi. Başarılı oyuncunun, Ankaragücü'ne kiralık olarak katılması bekleniyor.