Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Seçim
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • Ali Koç Samatta'ya verdiği şansı 1.96'lik yeni Hooijdonk'a vermedi 250 bin euro'luk wonderkid Fenerbahçe'ye geri geldi

    Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
    - Güncelleme:
    Ali Koç Samatta&#039;ya verdiği şansı 1.96&#039;lik yeni Hooijdonk&#039;a vermedi 250 bin euro&#039;luk wonderkid Fenerbahçe&#039;ye geri geldi

    Spor Haberleri  / Ajanslar

    2022 yılında Ali Koç'un geleceğe yatırım olarak transfer ettiği, fakat daha sonra Belçika ekiplerinden Beveren'e kiralık olarak gönderdiği 21 yaşındaki pivot forvet Fenerbahçe'ye geri döndü. Oyuncunun TFF 1.Lig takımlarıyla görüştüğü belirtilirken, İsmail Kartal'ın da gelişmelerin yakından takip ettiği bildirildi.

    13 Temmuz 2022'de Watford alt yapısından 250 bin euro karşılığında transfer edilen, daha sonra tecrübe kazansın diye Belçika ekibi Beveren'e kiralık olarak gönderilen Tiago Çukur Fenerbahçe'ye geri döndü.

    Ali Koç Samatta'ya verdiği şansı 1.96'lik yeni Hooijdonk'a vermedi 250 bin euro'luk wonderkid Fenerbahçe'ye geri geldi

    Fenerbahçe'nin, Tiago Çukur'u sezonun ikinci yarısında başka bir takıma kiralık göndermesi bekleniyor. Sarı Lacivertli kulüple 2026'ya kadar kontratı bulunan Tiago Çukur, Bereren'de 19 maçta 3 asist yapmıştı. Feyenoord alt yapısından yetişen Çukur 1,96'lık boyuyla yeni Hooijdonk yakıştırmaları alıyordu. 'Kalsaydı Samatta'dan daha fazla verimli olurdu' denen Çukur'un PTT 1.Lig ekipleriyle görüştüğü belirtildi.

    EMRE MOR ESKİ TAKIMINA GERİ DÖNDÜ

    Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Emre Mor'u sezon sonuna kadar kiraladığını TFF'ye resmi olarak bildirdi.  Yapılan anlaşmada satın alma maddesi bulunmuyor ve oyuncunun maaşının tamamını Fatih Karagümrük karşılayacak.

    FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA

    Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

    "2023-2024 yapılanmasına devam edilen Futbol A Takımımızda, Futbolcumuz Emre Mor sezon sonuna kadar V. Fatih Karagümrük kulübüne kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde başarılar dileriz."

    Ali Koç Samatta'ya verdiği şansı 1.96'lik yeni Hooijdonk'a vermedi 250 bin euro'luk wonderkid Fenerbahçe'ye geri geldi

    Emre Mor, geçtiğimiz sezonun başında Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye 2 milyon euro karşılığında transfer olmuştu. Fenerbahçe'de bu sezon 8 maçta süre bulan Emre Mor, 2 asist yaptı.

    EMRE BELÖZOĞLU'NU LİNCOLN HENRİQUE'Yİ KAPTI

    Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen Lincoln Henrique'nin yeni takımı belli oluyor. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Ankaragücü, Fenerbahçe forması giyen Lincoln için sarı lacivertli takımla anlaşma sağladı. 

    Ankaragücü'nde teknik direktör Emre Belözoğlu, Lincoln Henrique ile bir görüşme yaparak kendisine vereceği rolü anlattı. Haberde Brezilyalı oyuncunun ikna olması halinde transferin gerçekleşeceği ifade edildi. Başarılı oyuncunun, Ankaragücü'ne kiralık olarak katılması bekleniyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Ajanslar
    Haberler > Spor > Ali Koç Samatta'ya verdiği şansı 1.96'lik yeni Hooijdonk'a vermedi 250 bin euro'luk wonderkid Fenerbahçe'ye geri geldi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sacha Boey'in yeri doldu! Aslan'ın sağ beki Serge Aurier - SporSacha Boey'in yeri doldu! Aslan'ın sağ beki Serge AurierJorge Jesus'un 1 ay peşinden koştuğu yıldızı Erden Timur bitirdi! - Sporİcardi'nin tahtını sallayacak forvet! Erden Timur ikna ettiFernando Santos, Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın altında kalmayacak! Beşiktaş'tan Klaassen ve Malang Sarr hamlesi - SporFernando Santos, Okan Buruk ve İsmail Kartal'ın altında kalmayacak! Beşiktaş'tan Klaassen ve Malang Sarr hamlesiBeşiktaş kara kara düşünüyor! Trabzonspor maçı öncesi orta sahada büyük kriz - SporBeşiktaş kara kara düşünüyor! Trabzonspor maçı öncesi orta sahada büyük krizEnes Ünal Premier Lig'e transfer oluyor! 20 milyon euro ödenecek - SporTürk golcü için 20 milyon ödenecekFormula 1'de tarihi transfer: Lewis Hamilton rekor maaşla takım değiştirdi - SporHamilton rekor maaşla takım değiştirdiFenerbahçe'de şok gelişme: Ryan Kent yönetimi çıldırttı - SporFenerbahçe'de şok gelişme: Ryan Kent yönetimi çıldırttıLevent Mercan Galatasaray yolcusu! Fatih Karagümrük'e 2 oyuncu + bonservis - SporGalatasaray'dan Karagümrük'e 2 oyuncu + bonservisGalatasaray'a bir dünya yıldızı daha! Drogba ve Zaha, yeni sağ beki ikna etti - SporGalatasaray yeni sağ bekini İngiltere'de bulduSüper Kupa krizinde yeni gelişme: Suudi Arabistan, TFF'den para istedi - SporSüper Kupa krizinde yeni gelişme
    Sonraki Haber Yükleniyor...