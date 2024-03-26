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Ali Koç takıma veda etti! 'Önümüzdeki sene biz yokuz'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
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Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kupa Voley'de zafere uzanan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile görüştü. Ali Koç, burada yaptığı konuşmada "Önümüzdeki sene biz yokuz ama bu takım var." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Kupa Voley'i kazanan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı ile buluştu. Buluşmada takım kaptanı Eda Erdem ile görüşen Koç,  "Senin heykeli erken diktik, nazar değdi sana. CEV'den sonra dikecektik." dedi. Eda Erdem ise, "Başkanım artık geriye dönemiyoruz ama nazar değdi orası kesin" sözlerini kullandı.

10 SENE DAHA OYNARSIN

Eda Erdem'e bu sözlerinin ardından "Kaç oldu yaş?" diye soran Ali Koç, "27" cevabını alınca, "Bir 10 sene daha oynarsın" dedi. Eda Erdem ise, "İnşallah bakalım, vücudum ne kadar izin verirse, kulübüm beni ne kadar isterse" şeklinde konuştu.

Ali Koç takıma veda etti! 'Önümüzdeki sene biz yokuz' - 1. Resim

BU KUPAYI ALMAMIZ LAZIMDI

Takımı tebrik eden Ali Koç, "Bu kupayı almamız lazımdı. Bu kupa başkalarının habercisi olsun. Biz bu takımı kurarken, dünyanın en iyi takımını kurmak için kurduk. Dolayısıyla üzüldük (CEV Kupası) Güzel de bir kura çekmiştik. Neyse olan oldu. Ondan ders alırız inşallah. Lig kupası için hiçbir mazeret yok. Biz bu takımı, VakıfBank'ı, Eczacıbaşı'nı rahat geçsin diye kurduk. Önümüzdeki sene daha da kuvvetleneceğiz inşallah" dedi.

ÖNÜMÜZDEKİ SENE BİZ YOKUZ

Ali Koç, sözlerine, "Genç, tecrübeyle harmanlamanmış bir ekibimiz var. Sizi mutlu, başarılı görünce bütün camiaya motivasyon oluyor. Kendinize has da seyirciniz var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Camiayı çok doğru bir zamanda mutlu ettiniz. Ama bu daha başlangıç, yapacak çok işimiz var. Önümüzdeki sene biz yokuz ama bu takım var. Belki daha kuvvetli bir takım olacak" diye devam etti.

Ali Koç takıma veda etti! 'Önümüzdeki sene biz yokuz' - 2. Resim

LİG KUPASINI İSTİYORUM

Takıma "Hepinizin yolu açık olsun." diyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "CEV'den geçmiş olsun. Esas hedefimiz oydu. Çok istiyordum sizden giderayak bir hediye. Olmadı, sağlık olsun. Ama lig kupasını kayıtsız şartsız sizlerden istiyorum. Göreceksiniz bu sene kuracağımız takım, önümüzdeki sene çok daha rahat şampiyonluklara ulaşacak. Allah sizden razı olsun. Kazadan beladan korusun. Bizi durdurabilecek tek şey, gördüğüm kadarıyla sakatlık, keza yaşadık." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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