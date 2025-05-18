Ali Koç'tan derneğe baskın, başkana tehdit! Emrah Tünay'dan şoke eden iddia

Bu sezon yarıştığı hiçbir kulvarda kupaya uzanamayan Fenerbahçe'de yönetim eleştiri oklarının hedefinde. Başkan Ali Koç'un istifasını isteyen bazı üyeler kongreye gidilmesi için imza kampanyası başlatırken, Başkan Koç'un Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ne gittiği ve dernek başkanı Emrah Tünay'ı tehdit ettiği öne sürülmüştü. Emrah Tünay'dan konuyla ilgili yeni açıklama geldi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği'ni ziyaret ederek imza toplama süreciyle ilgili dernek başkanı Emrah Tunay'a sert tepki gösterdiği iddia edilmişti. Koç cephesinden gelen yalanlama sonrası dernek başkanı Emrah Tünay, Ali Koç ile ilgili çarpıcı iddialarda bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Tünay, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un dün akşam derneklerine gelerek şahsını ve dernek çalışanlarını tehdit ettiğini iddia etti.

Konuya dair henüz Ali Koç cephesinden bir açıklama gelmedi.

İlgili Haber Ali Koç Fenerbahçeliler derneğini mi bastı? İddialar netlik kazandı

"DERNEK ÇALIŞANLARIMIZI ALENEN TEHDİT ETTİ"

Emrah Tünay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Dün gece saat 22.20 sularında, kulüp demokrasisine, ifade özgürlüğüne ve sivil toplumun en temel haklarına gölge düşüren son derece üzücü bir olay yaşanmıştır.

Bilindiği üzere bir süredir Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği olarak camiamızın adına eleştiri hakkımızı kullanarak "Geleceğe İmza" sloganı ile başlatmış olduğumuz biz imza kampanyası bulunmaktadır. Değerli kongre üyelerimizi, tüzüğümüze ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'ndaki mevcut hükümlere uygun bir biçimde, kulübümüzün olağanüstü genel kurul kararı alması için imza vermeye davet ediyoruz.

Ancak ne yazık ki; Sayın Başkan Ali Koç, dün akşam yönetici arkadaşları Burak Kızılhan ve Can Gebetaş ile birlikte derneğimize gelerek, şahsımı, dernek çalışanlarımızı alenen tehdit etmiş, son derece demokratik ve tüzüğümüzce belirlenmiş olan haklarımıza açıkça saldırıda bulunmuştur.

"PROVOKASYON HAZIRLIKLARI NASIL GİDİYOR?"

Sayın Ali Koç, merkezimize girer girmez sinirli bir tavırla, “Yarına provokasyon hazırlıkları nasıl gidiyor?” diyerek, dernek başkanı olarak şahsımı sordu. Kendimi tanıttıktan sonra görüşmek üzere masaya yönlendik. Ardından “Topladığınız imzalara inanmıyorum, sahte imza toplanıyor” söyleminde bulunarak “Sizler camiayı karıştırıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Masaya geldikten sonra, kameranın göremeyeceği bir alana hareket ederek beni davet etmesi üzerine arkadan kendisini takip ederek baş başa görüşmeye başladık.

"TEHDİT ETTİ" İDDİASI

Sayın Ali Koç, baş başa görüşmemizde şahsımla ilgili özel bilgiler paylaşarak, sorular sormaya başlamış; “Seninle ilgili her bilgiye sahibim” imajı çizmeye çalışmıştır. Daha sonra bugün oynanacak maç öncesi ve sırasında büyük olaylar çıkması halinde bunun hesabını şahsımdan soracağını, sahte imzalar topladığımızı söyledi. Maç günü derneğimizde noter bulundurulmasına sert tepki gösterdi. Ardından “Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım” tehdidinde bulundu.

"KULÜP TARİHİNE NOT DÜŞÜLECEK BİR SKANDAL"

Sayın Ali Koç, yedi yıllık başkanlığı sürecinde hiç derneğimize gelmemiş, birçok kulüp üyesi bulunan derneğimizin hiçbir organizasyonuna katılmamış, DERNEĞİMİZE AKREDİTASYON VERMEMİŞ, bizimle hiçbir şekilde sıcak ilişkiler kurmamıştır. Bu açıdan bakıldığında derneğimizin demokratik haklarını kullanması nedeniyle Sayın Ali Koç’un dün akşamki ani ziyaretini maksatı kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Yaşanan olay, baskıcı bir zihniyetin açık göstergesi değil, Fenerbahçe tarihine not düşülecek bir skandal mahiyetindedir.

"HUKUKİ SÜREÇLER BAŞLATILACAK"

Fenerbahçe SK; tarihi boyunca baskıya boyun eğmeyen, demokratik değerleri savunan bir kulüp olmuştur. Bu değerlere yapılan her türlü müdahalenin karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz. Yaşanan olayla ilgili gerekli hukuki süreçleri başlatacağımızı, adaletin önünde bu haksız saldırının hesabının sorulması için tüm kararlılığımızla mücadele edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.

Kimsenin bulunduğu makamın gücünü kullanarak gönüllülerin sesini kısmaya çalışmasına izin vermeyeceğiz. Tüm Fenerbahçelileri sağduyulu ama kararlı bir duruşla, demokrasiden yana tavır almaya ve imza kampanyasına destek vermeye davet ediyorum."