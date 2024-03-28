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Haberler > Spor > Ali Koç'tan İsmail Kartal'a flaş teklif! Maç esnasında bizzat aradı: "Hocam bu iş ciddiye biniyor"

Ali Koç'tan İsmail Kartal'a flaş teklif! Maç esnasında bizzat aradı: "Hocam bu iş ciddiye biniyor"

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Ali Koç&#039;tan İsmail Kartal&#039;a flaş teklif! Maç esnasında bizzat aradı: &quot;Hocam bu iş ciddiye biniyor&quot;

Spor Haberleri

Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki çıkan olayların yankıları devam ediyor. Önceki gün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarının açıklanmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. İşte haberin detayları...

17 Mart Pazar günü oynanan Trabzonspor derbisi sonrası Fenerbahçe, Süper Lig'den çekilmenin görüşüleceği Olağanüstü Genel Kurul'a gidiyor. Önceki gün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararlarının açıklanmasının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç çarpıcı açıklamalarda bulundu. 

"EMRE KARTAL CİDDİ ŞEKİLDE DARP EDİLDİ"

Açıklanan kararlar sonrası konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, akreditasyonu olmadığı halde sahada olduğu için hakkında soruşturma açılacağı iddia edilen İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında konuştu.

Ali Koç Emre Kartal'ın ciddi bir şekilde darp edildiğini, gece boyu istifra ettiğini söyledi. Başkan Koç, doktorun ise Emre’yi gece niçin getirmedikleri gerekçesiyle aileye tepki gösterdiğini ifade etti.

Ali Koç'tan İsmail Kartal'a flaş teklif! Maç esnasında bizzat aradı:

BİZZAT ARAMIŞ

Koç ayrıca Trabzonspor maçının 60.dakikasında, teknik direktör İsmail Kartal'a telefonla ulaştığını ve "Hocam, bu iş kötüye gidiyor. Yetki sizindir, isterseniz takımı sahadan çekebilirsiniz" dediğini belirtti.

 

Düzenleyen:  - Spor
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